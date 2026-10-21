Identidad Radical no va a votar el domingo y denuncia "elección tramposa"

Identidad Radical no participará de la elección interna de la Unión Cívica Radical del próximo domingo 25 de octubre en toda la provincia. Así lo anunció el sector en un comunicado de prensa difundido este martes 21 de octubre bajo el título "Abstención - Identidad Radical no legitima las trampas".

"Los miembros y militantes de Identidad Radical no iremos a votar en la elección interna de la Unión Cívica Radical del domingo 25 de octubre. Llegamos a esta decisión después de 3 años de defender, en el partido y en la Justicia, el derecho de los afiliados a elegir", afirma el texto en su apertura.

En el documento apuntan directamente contra el oficialismo partidario y denuncian que el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez, y al secretario de Turismo, José Picco, junto a una Junta Electoral que dejó de actuar como árbitro imparcial, condujeron un proceso cuyas decisiones, una tras otra, tuvieron un mismo resultado: dejar a Identidad Radical fuera de la competencia.

Entre las irregularidades que denuncian señalan que los excluyeron con una operación armada de diez falsas denuncias, de la que varios de sus firmantes se retractaron después, y que también los excluyeron de participar en el Comité Ejecutivo. Agregan que la Junta proclamó a la lista oficialista como "lista única" en 18 categorías, incluido el Comité Ejecutivo Provincial, con apelaciones aún pendientes, y que rechazaron una tras otra las impugnaciones y apelaciones presentadas. Además, advierten que José Picco se mostró como presidente del partido junto al Gobernador antes de que votara un solo afiliado.

El punto más grave que revelan ocurrió el lunes 19 de octubre. Ese día denunciaron ante la Justicia Electoral que hay candidatos que figuran en las dos listas y aseguraron que la lista oficialista usó candidatos de la Lista 10 para completar sus nóminas. Por ese hecho pidieron que se investigue y que los miembros de la Junta Electoral renuncien. Ese mismo día presentaron ante la Cámara Nacional Electoral un recurso de queja y un pedido de medida cautelar.

Frente a ese escenario, el sector tomó cuatro resoluciones. Resolvió abstenerse totalmente de participar en la elección del domingo 25 de octubre en toda la provincia y no ir a votar. Resolvió no legitimar con su presencia un proceso que consideran tramposo, plagado de irregularidades y ajeno a la historia de la UCR, apuntando como responsables directos a las autoridades partidarias y a la Junta Electoral por ignorar y ocultar las resoluciones de la Honorable Convención Provincial.

También resolvió solicitar a la Justicia Penal Federal la pronta investigación y condena de los responsables e instigadores de falsas denuncias con el objeto de cercenar los derechos políticos de los miembros de Identidad Radical. Y finalmente resolvió solicitar a la Justicia Electoral Federal la preservación y custodia de todas las planillas oficiales de los presidentes de mesa que actúen el domingo 25 de octubre donde conste la participación de los afiliados, debido a que tramitan un recurso ante la Cámara Electoral Nacional.

El comunicado cierra con una referencia histórica: "Frente al fraude, Hipólito Yrigoyen eligió la abstención hasta conquistar el voto libre. No nos vamos del radicalismo: lo seguimos defendiendo, en el partido, en la Justicia y en la calle. '¡Que se rompa pero que no se doble!' Leandro N. Alem".