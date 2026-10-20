Día de la Madre: advierten que fue el peor nivel de ventas de los últimos cinco años

Las ventas por el Día de la Madre acumulan entre cuatro y cinco años consecutivos de retroceso, según el balance de César Romero, vicepresidente de Came, quien describió un escenario de fragilidad para los negocios de San Luis. Aunque el sábado hubo una importante circulación de personas en el centro, ese movimiento estuvo acompañado por gastos medidos y regalos ajustados a la capacidad de compra de cada familia.

“Ya llevamos 4 o 5 años consecutivos en donde, en el análisis de esta misma fecha, viene en descenso el porcentaje de venta que se está recibiendo”, sostuvo. Su evaluación surgió del diálogo con otros comerciantes.

El entrevistado vinculó ese retroceso con el deterioro del poder adquisitivo, pero también con cambios en los hábitos de consumo y en las formas de agasajar. Según describió, la presencia de potenciales clientes en los locales no se tradujo en una recuperación: predominaron la austeridad, el control de los gastos y los tickets ajustados al dinero disponible.

“La situación en los mostradores sigue siendo frágil”, señaló. El movimiento del fin de semana, especialmente el sábado, dejó así un alivio en la circulación comercial, pero no modificó el diagnóstico del sector.

Las promociones bancarias, los reintegros y las cuotas sin interés tampoco alcanzaron para revertir ese panorama. Si bien los consumidores buscaron esas alternativas, el entrevistado advirtió que los límites disponibles en las tarjetas también condicionaron las operaciones. La posibilidad de financiar una compra encuentra un techo cuando el crédito ya está comprometido.

A las dificultades para vender se suman los costos de mantener los locales. El referente describió comercios vacíos, mudanzas y cambios en las modalidades de atención para reducir gastos, con el alquiler como uno de los primeros factores que los comerciantes revisan.

Las ventas por redes sociales, las plataformas y los showrooms forman parte de esa adaptación. En algunos casos complementan el mostrador; en otros, permiten reorganizar el negocio para sostener la actividad con una estructura de costos menor.