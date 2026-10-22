Abuso sexual: sumaron una nueva denuncia contra el abuelo de Guadalupe Lucero

La abogada Soledad Poma Otaegui informó que Roque Lucero, abuelo paterno de la desaparecida Guadalupe Lucero, fue acusado por otro hecho de abuso sexual. Por la aparición de esta nueva víctima se le amplió por 45 días el periodo de encierro a la espera del resultado de una Cámara Gesell.

“Este miércoles se prorrogó la medida de coerción, se le impuso prisión preventiva por 45 días, para justamente poder lograr la realización de una Cámara Gésell que tiene que ver con otra presunta víctima”, precisó la abogada.

Brevemente y al dar detalles de la nueva víctima deslizó que “habría convivido con durante un tiempo con Roque Lucero y su entorno”.

“Hay una nueva denuncia que se acumuló a la causa en la que vengo llevando como querella en representación de dos menores”, recordó y adelantó que es posible que aparezcan más casos. “Creo que van a haber otras denuncias más”, sostuvo la abogada de la abuela materna de Guadalupe Lucero.

Roque Lucero fue detenido en setiembre de este año en el contexto de una investigación por exhibiciones obscenas agravadas por tratarse de una menor de edad y, paralelamente está imputado en otro hecho por presunto abuso sexual gravemente ultrajante.

Los hechos por los que ahora será investigado Roque Lucero habrían ocurrido en el 2025, “como han sido varios hechos han sido prolongados”, apuntó Poma Otaegui.

Frente a la nueva imputación, Lucero se abstuvo de declarar, pese a que su abogado pidió la nulidad de la audiencia.