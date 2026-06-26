Orgullo puntano: Jorge Muñoz representa al país en el Mundial de Trail en República Checa

San Francisco del Monte de Oro tiene un nuevo motivo para inflar el pecho de orgullo. Jorge Ceferino Muñoz se encuentra en República Checa, donde representará a la provincia y el país en el Campeonato del Mundo de Trail 2026. La cita no solo marca un logro deportivo inmenso, sino también el triunfo de la humildad, el esfuerzo compartido y los sueños que se hacen realidad.



La clasificación a las tierras europeas llegó tras una actuación consagratoria en el Campeonato Nacional Máster, donde Jorge se quedó con el segundo puesto de la clasificación general en los 6 kilómetros y el pasaje directo en la categoría de 35 a 39 años.



Pero el verdadero reto se dio siempre debajo del podio: conseguir los recursos para cada desafío. "Vendí empanadas con mi familia y compañeros para pagar los pasajes", confesó el atleta en su momento, reflejando que cada kilómetro acumulado en las piernas tiene también el valor del trabajo y la solidaridad de toda su gente.



Detrás de este embajador puntano hay un equipo que empuja con el corazón. Su grupo, Big Runners SL, ha sido pilar de una preparación a conciencia para enfrentar a los mejores del planeta. El cronograma del Mundial arrancará el viernes con el exigente Kilómetro Vertical (7 km de pura subida) y continuará el sábado con los 21 kilómetros de la modalidad Long.



El momento de la verdad para Jorge será el domingo a las 9 de la mañana (hora de República Checa). Serán 9 kilómetros extenuantes de subida y bajada, donde el puntano entregará el alma en la montaña.



Aunque en Argentina el reloj marque las 4 de la mañana de la madrugada dominical, en San Francisco del Monte de Oro y en toda la provincia nadie se va a quedar durmiendo: habrá miles de corazones empujando a la distancia para alentar al gran corredor del pueblo.

