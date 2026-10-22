¿Qué se puede hacer con el 5% de aumento salarial de este mes?: el triste presente estatal

La Tesorería General de la provincia informó que los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus salarios el próximo viernes 30 de octubre, un pago que llegará con un incremento del 5% correspondiente al último tramo del aumento salarial del 30% acumulado en los primeros diez meses del año.

La misma fecha se fijó para la acreditación de fondos destinados a las escuelas privadas, autogestionadas y generativas, mientras que el martes 3 de noviembre percibirán sus haberes los beneficiarios del Plan de Inclusión —quienes pasarán a cobrar $600.000, un monto de pobreza, de olvido, bochornoso, que apenas cubre un alquiler en el mejor de los casos—, y el 5 de noviembre se abonarán los programas de becas y Jóvenes en Formación.

Sin embargo, este anuncio oficial realizado con bombos y platillos choca con la dramática realidad que atraviesan los trabajadores. ¿Qué se puede hacer hoy en día con un incremento salarial del 5%? La respuesta es categórica: nada.

Ese porcentaje magro apenas alcanza para comprar la comida de un día o, en el mejor de los casos, dos o tres artículos muy elementales en el supermercado, quedando totalmente lejos de poder saldar siquiera una factura de servicios públicos.

En contextos de normalidad, un porcentaje de suba menor podría pensarse para un pequeño esparcimiento, como tomar un helado o compartir una gaseosa en familia. No obstante, con los hogares profundamente asfixiados en medio de un ajuste brutal ejercido por el gobierno provincial, el dinero no se destina al ocio, sino a una supervivencia imposible.

Las sumas fijas anunciadas para noviembre —como los $100.000 que se incorporarán al recibo como un ítem no remunerativo— y el bono extraordinario de $500.000 para estatales y $250.000 para Inclusión Social previsto para el 4 de diciembre en el marco del Día del Empleado Público, tampco resuelven el problema de fondo.

Lejos de constituir una solución, estas medidas parciales evidencian la negativa oficial a reconstruir los salarios reales y a dinamizar una economía fría que necesita ingresos dignos. Mientras las familias estatales y los sectores más vulnerables hacen malabares cotidianos para llegar a fin de mes, la administración provincial profundiza un modelo de ajuste que ahoga el poder de compra y condena a los trabajadores a la precariedad permanente.