Bomberos Voluntarios sofocaron un incendio vehicular en La Toma

Un intenso operativo de emergencia se desplegó en La Toma tras registrarse un incendio vehicular. La alerta ingresó pasadas las 11 (de este jueves), cuando se informó a la guardia sobre un automóvil que estaba siendo consumido por las llamas en la calle San Juan al 450.

Hasta el lugar acudió rápidamente una dotación de Bomberos Voluntarios a bordo del móvil Nº 08, al mando del bombero Luis Núñez e integrada por el personal Silvia Vílchez y Nicolás Herrero. Al llegar a la escena, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil marca Fiat 128, de color gris, el cual presentaba un foco ígneo generalizado.

El coche presentó importantes daños. Foto: Bomberos Voluntarios La Toma.

De inmediato, los servidores públicos montaron un dispositivo de combate contra el fuego mediante el despliegue de una línea de ataque. Tras un arduo trabajo en el sitio para evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas colindantes o vehículos estacionados en la zona, la dotación logró controlar la situación y dar por extinguido el incendio de manera segura.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar una unidad de Bomberos Oficiales (móvil 1-911), a cargo de la subcomisaria Alejandra Martínez, quienes asumieron las tareas de inspección, control del vehículo siniestrado y peritajes correspondientes para determinar las causas que desencadenaron el fuego.

El auto, consumido por las llamas. Foto: Bomberos Voluntarios La Toma.

Finalizadas las actuaciones de rigor, el servicio quedó oficialmente concluido.