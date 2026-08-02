Bomberos sofocaron incendios forestales en Villa Larca y en cercanías de La Toma

Instantes del incendio, camino a la Difunta Correa, en la zona de influencia de La Toma. Foto: Bomberos Voluntarios de La Toma.

La labor de los cuarteles de Bomberos Voluntarios volvió a ser clave entre la noche del sábado y las primeras horas de este domingo para contener incendios forestales registrados en el interior provincial, específicamente en la zona de Villa Larca y en cercanías de La Toma.

El despliegue de mayor magnitud tuvo lugar en la región de Villa Larca. El fuego se habría originado en el ingreso al tradicional paraje del Chorro de San Ignacio y rápidamente comenzó a avanzar en dirección sur.

Ante el riesgo de propagación, se montó un trabajo coordinado del que participaron los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Villa Larca, Papagayos, Los Molles, Carpintería, Cortaderas, Merlo y Tilisarao, junto con efectivos de la Policía del Aeropuerto de Santa Rosa del Conlara.

Las cuadrillas realizaron tareas directas sobre las llamas, enfriamiento del terreno y líneas de contención, logrando frenar el avance de las llamas y resguardar los sectores poblados colindantes.

Durante la jornada de este domingo, personal del cuartel de Villa Larca permaneció en el terreno abocado a la guardia de cenizas para detectar y extinguir cualquier posible reinicio de las brasas.

Intervención en el camino a la Difunta Correa

Por otra parte, durante la madrugada —alrededor de las 3:00— se registró un llamado de emergencia que alertó sobre un foco ígneo en un campo ubicado sobre el camino hacia la Difunta Correa, en el área de influencia de La Toma.

Una dotación compuesta por tres efectivos acudió al sitio y constató un incendio de pastizales y vegetación natural con un frente de rápida propagación. Las acciones de extinción se ejecutaron en conjunto con Bomberos Oficiales, logrando sofocar el fuego tras intensas maniobras de combate directo y posterior enfriamiento.

Según el informe oficial del operativo, que publicaron desde el cuartel de La Toma, el siniestro afectó una superficie aproximada de 6 hectáreas. Las tareas concluyeron sin que se registraran efectivos lesionados ni mayores novedades tras verificar la extinción total del foco.

Con datos de Bomberos Voluntarios de La Toma y Aljaba.