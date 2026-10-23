El “Chanchito Picarón” admitió que hurtó 600 mil pesos y ahora será condenado

Las andanzas del estafador conocido como el “Chanchito Picarón” llegaron a su fin. José Horacio Giménez tras haber reconoció la autoría de un hecho de hurto, aceptó una pena de un año de prisión efectiva como cierre de un juicio abreviado. El acuerdo entre Fiscalía y su defensa fue presentado ante el Juzgado de Garantía Nº 4, que deberá resolver sobre su homologación.

El episodio por el que será sentenciado ocurrió el 8 de junio de 2026, alrededor de las 11:45, en la vivienda de una mujer de 87 años ubicada sobre calle Aristóbulo del Valle, en la ciudad de San Luis.

La Fiscalía recordó que Giménez se presentó en el domicilio con el pretexto de que acudía por encargo de una conocida de la mujer para reparar una cañería. Luego, se ofreció a trasladarla en su vehículo particular hasta un banco de la zona donde la damnificada debía realizar unos trámites.

Al regresar a la vivienda, el imputado le pidió a la propietaria que se quitara el saco, en cuyo bolsillo llevaba una suma de dinero, y le solicitó que lo acompañara hasta la galería para mostrarle el lugar donde supuestamente debía realizar el arreglo.

Posteriormente, el hombre se alejó con una excusa y fue en el transcurso de la ausencia que la mujer advirtió que su saco estaba en el piso y que le habían sustraído $600.000.

La investigación reunió distintas evidencias, entre ellas informes policiales, tareas de seguimiento vehicular, entrevistas y registros de cámaras de seguridad aportados por un vecino. Las imágenes permitieron observar el ingreso y la salida del imputado del escenario del delito.

En la audiencia que se llevó a cabo este viernes, la víctima expresó su malestar por las consecuencias económicas y emocionales que sufrió por el accionar del “Chanchito Picarón”. Manifestó que el hecho le había causado un perjuicio significativo y señaló que, a raíz del robo, pasó un mes sin poder alimentarse adecuadamente y debió recurrir a la ayuda de integrantes de la comunidad de San Luis para subsistir.

Pormenores del acuerdo

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 2, Ricardo Barbeito, con la conformidad del defensor, Guillermo Levingston.

La conducta fue calificada como hurto. Al fundamentar la pena propuesta, la Fiscalía señaló que no encontraba circunstancias atenuantes y consideró como agravante los antecedentes condenatorios del imputado por otros delitos de características similares.

En función de esas circunstancias, solicitó que se le imponga a Giménez una pena de un año de prisión efectiva y que se declare su reincidencia.

Prensa del Poder Judicial precisó que, durante la audiencia, el imputado reconoció los hechos y la calificación legal, y manifestó su conformidad con la pena acordada.

En la misma instancia, a pedido de la Fiscalía, se dispuso el sobreseimiento del acusado en relación con otro hecho acumulado, calificado como resistencia a la autoridad, debido a que la prueba reunida resultó insuficiente para sostener la acusación.

A la espera del fallo de la jueza

El acuerdo fue presentado ante la jueza Luciana Banó, quien deberá evaluar sus términos y resolver si corresponde homologarlo.

La decisión será dictada por escrito dentro del plazo legal y posteriormente notificada a las partes y al imputado. Hasta entonces, la pena acordada se encuentra sujeta a la resolución judicial