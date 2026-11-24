La actividad económica retrocedió 1,2% interanual en septiembre, según el INDEC. Aunque el EMAE creció 1,1% frente a agosto, ese repunte no alcanzó para compensar las bajas previas y evitar que el tercer trimestre cerrara en rojo. La confirmación oficial de una recesión técnica quedará sujeta al dato del PBI, previsto para diciembre.

En la comparación interanual, crecieron cinco de los sectores relevados. Se destacaron minas y canteras, con una suba de 11,1%; electricidad, gas y agua, con 4%; y construcción, con 3,5%. Entre las actividades con mayores caídas estuvieron pesca (-48,6%), intermediación financiera (-11,5%) e industria manufacturera (-1,8%). En los primeros nueve meses del año, la actividad todavía acumuló un avance de 1%.

En medio de esos datos, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el programa económico y descartó cambios sustanciales. Atribuyó la volatilidad financiera a un “shock externo” vinculado con el conflicto en Medio Oriente, el petróleo y la suba de las tasas internacionales. También reconoció que la vulnerabilidad argentina amplifica el impacto de esas turbulencias.

La declaración llegó en una jornada en que el riesgo país se acercó a los 1.100 puntos y el dólar oficial minorista alcanzó los $1.615 en el Banco Nación. Ravier reivindicó el orden fiscal y monetario del Gobierno y afirmó que la prioridad será sostener el rumbo, aunque anticipó que el Ejecutivo evalúa medidas para mejorar la eficiencia del gasto y reducir la burocracia.

El Gobierno, de todos modos, sostuvo que habrá que esperar la publicación del PBI para confirmar si se configuró la recesión técnica. El EMAE anticipa la evolución de la actividad, pero el dato trimestral oficial se conocerá en diciembre.