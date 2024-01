La vida empresarial y política de un hombre que gana espacios de poder

Apenas se sienta en un bar del San Luis Shopping Center para emprender su entrevista con El Diario de la República, Rodolfo Negri mira, vigía, hacia todos sus costados. En el recorrido visual detecta en una mesa cercana a un hombre de remera y bermudas que destruye a mordiscos medio tostado acompañado de un café con leche. Entonces, Negri, súbitamente, pide cambiar el lugar de la charla.

Camino hacia otro bar, en la otra ala del centro comercial puntano, el flamante prosecretario parlamentario del bloque La Libertad Avanza en el Senado de la Nación explica que preferiría que algunas personas no conozcan, antes de ser publicadas, las opiniones que brindará en la primera entrevista en su nuevo cargo, que también es el primero que tiene en la función pública. “Es parte de la casta”, remata respecto al hombre del bar.

Nacido en San Martín, Mendoza, Negri comenzó su historia con San Luis el 12 de enero de 1988 cuando, con 18 años, llegó a la provincia a trabajar y estudiar. “En ese orden”, dijo el empresario que por entonces era un flamante egresado de colegio técnico. Al día siguiente de estar en la provincia, consiguió trabajo en una empresa de transformadores de tensión.

“Hacíamos los transformadores más grandes de la Argentina. Yo estaba a cargo del núcleo, que era una materia prima que se recibía de Japón, de hierro silicio, con grano orientado a láser, era una tecnología muy nueva”, recordó Negri, a quien marcó en aquel entonces un hecho particular: en uno de los controles que debía hacer como parte del trabajo descubrió que los japoneses no habían embarcado uno de los escalones en la cadena de producción. De ese modo, salvó toda una camada de transformadores. “Me gané con 18 años no solamente la categoría de supervisor, sino un reconocimiento tanto del gerente como del dueño, que vinieron a felicitarme”.

Mientras salvaba los presupuestos de la empresa que lo había contratado, el joven Rodolfo había empezado a estudiar el profesorado, con especialización en Matemáticas, acaso en busca de una segunda oportunidad de su intención primera de estudiar Arquitectura, una carrera de la que había rendido el ingreso en Mendoza.

"Toda mi vida invertí en educación y en salud... y en San Luis, nunca nos fuimos de la provincia". (Sus primeras preocupaciones)

La comprensión al trabajo y al estudio le quitó posibilidades a una posible militancia política juvenil, de la que nunca estuvo cerca. Cuando se recibió de profesor dio clases en escuelas de la provincia y estableció con sus alumnos una relación muy estrecha que hizo que, al día de hoy, reciba el saludo y el cariño de quienes compartieron el aula.

En los tiempos libres que tenía entre la educación de sus hijos, el trabajo y su amor por la música, Negri comenzó a desarrollar su propio emprendimiento, una empresa de servicios integrales con la que hacía mantenimiento de edificios, empresas y supermercados. La apertura comercial que practicó fue tal que en pocos años se vio organizando festivales de rock (las dos ediciones del Potrero Rock quedaron marcadas en la historia musical de la provincia), ediciones del Tour de San Luis de ciclismo, del Festival Internacional de Cine y hasta del partido que enfrentó a Ronaldinho con Lionel Messi en el estadio de La Punta el 26 de diciembre de 2007.

"Si hay algo que mis dos hijos vieron de su padre desde que son chicos es esfuerzo y trabajo" (Padre de Juan Ignacio y María Paula)

Con el tiempo se convirtió en proveedor del Estado de elementos necesarios para la realización de festivales y eventos de concurrencia masiva.

Hace aproximadamente una década, cuando las contrataciones empezaron a decaer, se instaló en Villa Mercedes para materializar el proyecto que considera más ambicioso de su vida: la clínica Aconcagua, un centro médico con materiales de primera tecnología que emplea en la actualidad a 150 personas y que Negri describe como una empresa familiar con él a la cabeza, por el simple hecho de ser el mayor de cuatro hermanos.

Hincha de Vélez Sarsfield, lector de textos relacionados a cuestiones bíblicas, Negri tiene dos hijos de su primer matrimonio por los que es capaz de hacer cualquier cosa y que —dice— resumieron en sus juventudes sus dos pasiones. Juan Ignacio rinde por estos días su tesis de Arquitectura en Córdoba y María Paula emprende una notable carrera musical en Buenos Aires. “Si hay algo que mis hijos vieron de su padre es esfuerzo y trabajo”, concluyó.

Política y visión

Su primer acercamiento a la política fue una apurada candidatura a intendente de San Luis en la que no le fue nada bien y de la que hasta hace poco solo quedaba como recuerdo oxidado un cartel enorme con su cara sonriente en la esquina de Salvador Segado y la ruta provincial 3.

Con David Ocaña, un locutor que supo tener fuertes vínculos con el polémico empresario de la noche Daniel Jamenson, Negri conformó un sello político llamado Movimiento de Acción Vecinal. "Construimos un espacio donde nos pudiéramos defender de la persecución sistemática a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos, que hacía la gestión anterior del gobierno provincial", sostuvo.

De inmediato, el prosecretario parlamentario comentó que está dispuesto a mirar hacia adelante, a olvidar viejos rencores. “Soy un agradecido de la vida y cada día que Dios me regala lo vivo con mucha intensidad, entonces no me gusta mirar hacia atrás”.

El impulso definitivo en su faz política lo tuvo cuando se puso en pareja con la contadora villamercedina Ivanna Arrascaeta. Negri muestra todo su orgullo cuando recuerda que hoy Ocaña —a quien cuenta en su reducido grupo de amistades— es parlamentario del Mercosur y su compañera, senadora nacional.

"Debe haber sido muy duro para un empleado público llevar adelante su frágil economía con el sueldo desdoblado". (Su opinión sobre la decisión de Poggi).

“Es muy interesante analizar la carrera de Ivanna desde la efectividad. Participó el año pasado en un sublema de Cambia San Luis como una forma de comprometerse con el trabajo social y la representatividad que siempre estaba atomizada al mismo grupo. Desde entonces jugó en las cuatro elecciones que hubo y en todas ganó”, enumeró el funcionario.

Las victorias de la actual senadora son también las victorias de Rodolfo. El empresario dijo que conforman un equipo que trabaja coordinadamente, cada uno con su parte, y que a pesar de que dentro de la política encontró cosas muy ingratas, la concentración está puesta siempre en lo positivo.

La dupla emprendió su nueva etapa laboral con dos agendas, una de estricta labor parlamentaria y otra de vinculación, que tiene como objetivo “generar puestos de empleo en San Luis o en Buenos Aires, pero para que beneficien a los ciudadanos de la provincia”.

“Diseñamos una agenda con embajadas y agregados comerciales de todo el mundo. Algunos de países con beneficios por convenios bilaterales con el país. Y a partir de ahí estamos generando reuniones y proponiéndoles a San Luis como una muy buena alternativa por la geopolítica, por la geoubicación y por un montón de beneficios de comunicación que tiene la provincia respecto al resto”, sostuvo el funcionario.

Hace semanas Arrascaeta y Negri recibieron al embajador de Turquía, Süleyman Ömür Budak, con quien concertaron reuniones para atraer inversiones a la provincia. También mantuvieron charlas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y con Sandra Pettovello, a cargo de la cartera de Capital Humano, en las que se hicieron lugar para manifestar sus propuestas.

En su paso por la actividad pri- vada, Rodolfo aseguró que generó 1.500 puestos de trabajo en la provincia en 30 años de labor. Ya con una responsabilidad pública, aseguró que tanto el país como la provincia lo que más necesitan es trabajo.

Cuando Negri decidió llevar adelante el viejo anhelo familiar de establecer una clínica médica, sabía que estaba por entrar a un negocio de riesgo, no necesariamente relacionado a lo económico. “Favaloro siempre decía —señaló el empresario— que si el paciente se salvaba, lo había salvado Dios; en cambio, si se moría, era por culpa de los médicos”.

A eso se suma el hecho de que el centro asistencial estaba “prácticamente cerrado” cuando Negri lo tomó: “Tenía seis camas y hoy tiene más de cien”, relató. Pero su mayor orgullo fue convertirlo en un hospital universitario, que luego derivó en un convenio con la Universidad de Congreso para abrir una filial en Villa Mercedes, también en un edificio histórico para la ciudad que estaba en desuso, la escuela "Madre Cabrini".

A tres años de aquella idea, la universidad recibe hoy a 1.500 alumnos que estudian Enfermería, Instrumentación Quirúrgica, Licenciatura en bioimágenes y Radiología y “por primera vez en San Luis”, Arquitectura.

“Eran dos instituciones que estaban prácticamente cerradas —continuó— y les dimos vida; invertimos en San Luis, no nos fuimos a otro lugar”. Y de inmediato, Negri lanzó la frase que, según él, lo define como empresario, como político y como persona: “Toda mi vida invertí en salud y en educación, todos los recursos que tenemos los pusimos ahí; esas son mis dos mayores preocupaciones”.

La labor del prosecretario

Su función primero como asesor ad honorem de Arrascaeta y luego como prosecretario parlamentario, al que llegó por unanimidad de votos entre los integrantes del bloque, lo acercó a la vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, con la que tiene diálogo fluido. Negri dice que en su nuevo puesto no perderá el norte de su función: la vinculación con el resto de los bloques y establecer “un pensamiento estratégico para lograr consensos entre espacios que piensan diferente”.

Para el funcionario, el cambio de época que impulsa Javier Milei merece un concepto nuevo de estructurar el país “como una nación que tenga menos presión del Estado, menos intervención del Estado y más libertades individuales y de la gente”. Para configurar esa idea Rodolfo sabe que requerirá de muchas conversaciones y acuerdos en puntos en los que por ahora no hay coincidencia.

Inmiscuido en la política, Negri señaló hasta ahora el único contacto con el senador de San Luis que no pertenece a su espacio, el justicialista Fernando Salino, fue un fugaz saludo en una reunión que tuvieron con el gobernador Claudio Poggi a principios de año. Y desestimó los rumores de fuertes internas en el bloque de senadores oficialistas que lo habrían enfrentado con Bartolomé Abdala, el otro legislador de la provincia, elegido presidente provisional del Senado y, por ende, tercero en la línea presidencial. “Somos un bloque de personas que piensan con libertad y se expresan de la misma manera y en ese ejercicio puede haber diferencias, pero un ejemplo de la unidad es mi elección, que fue unánime”, expresó.

"Es interesante analizar la carrera política de Ivanna Arrascaeta; participó en cuatro elecciones en un año y las ganó a todas". (Labor electoral de su pareja, la senadora)

ara analizar la incipiente gestión provincial, el prosecretario se remitió a la primera gobernación de Poggi, a la que calificó como “muy equilibrada” y la que le permitió, a su entender, obtener el 54 por ciento de los votos el año pasado. Pese a que considera que un mes de trabajo no alcanza para el análisis, el empresario opinó que “debe haber sido muy duro para un empleado que tiene una economía familiar frágil llevarla adelante con el desdoblamiento de sueldos”.

Sin embargo, cuando la consulta es sobre el gobierno de Milei, pese a que lleva el mismo lapso de tiempo, el entusiasmo es otro. “A diferencia de cualquier otro político, Milei es economista. E hizo un discurso de campaña que, políticamente, se podría decir, fue para perder; y sin embargo, ganó. Ganó con la verdad y la verdad para muchos políticos en campaña es inviable”. Para el empresario hay entre la gente ilusión, esperanza y expectativa.

Por el resto, Negri comparte algunas consignas del libertario, como que el Estado debe intervenir lo menos posible en la vida cotidiana y, fundamentalmente, “no debe ser competencia de las empresas privadas”. Para quienes lo acusan de abrazar las ideas de la libertad subido al tren leonino del nuevo presidente, Negri responde que desde que empezó con sus empresas notó en las acciones estatales una suerte de rival con el fin de quitarles clientes.

Y puso un ejemplo: “En la pandemia fuimos la clínica que más atendió a la gente y que dio las respuestas más rápido. Como contrapartida, el Hospital 'Ramón Carrillo' puso un nomenclador de Dosep diferenciado para favorecer a esa Sapem, que es una empresa pública privada, en desmedro de los privados. Si hay que competir, que sea con las mismas reglas y los mismos beneficios para todos”.

Su promesa de mirar hacia adelante no le impide hacer algunos ejercicios de memoria individual que considera adecuados.