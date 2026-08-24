"Fueron educados para no callarse": fuerte respuesta tras la protesta estudiantil

Mabel Becerra aportó una mirada clave y defendió el reclamo de los estudiantes villamercedinos.

La reciente protesta de los alumnos de la Escuela Bernardino Rivadavia desató una fuerte controversia tras la cobertura de diversos medios digitales y radiales alineados con el Gobierno provincial, que atribuyeron la manifestación a la "manipulación" de una docente y dirigente política.

Frente a este discurso, la profesora Mabel Becerra hizo público un duro análisis en el que denunció una estrategia deliberada para deslegitimar el reclamo de los jóvenes y ocultar las fallas de gestión.

Becerra sostuvo que presentar a los estudiantes como "títeres" desvía el foco de las demandas reales acumuladas durante años y niega su condición de sujetos de derecho, amparados por la Ley de Protección Integral 26.061 y la Ley de Educación Nacional 26.206.

Según la docente, los alumnos actuaron de manera estratégica al manifestarse durante la visita institucional del gobernador Claudio Poggi, ejerciendo una ciudadanía activa que justamente la escuela debe promover.

En su planteo, la educadora advirtió sobre el peligro pedagógico de instalar que cualquier cuestionamiento al poder es fruto de la manipulación de un adulto. Señaló que este tipo de narrativas responde a una visión "adultocéntrica y conservadora" que tolera la participación juvenil solo mientras no genere incomodidad.

"No fueron manipulados por una docente, fueron educados para no callarse", concluyó al repudiar la exposición pública de los menores de edad y ratificar la validez de la protesta social en el ámbito educativo.

Falta de aulas, talleres colapsados y la promesa de obras para 2028

El trasfondo de la protesta destapó la crítica realidad edilicia que atraviesa la Escuela Técnica N° 19 “Bernardino Rivadavia”, un predio ubicado en Villa Mercedes que comparte instalaciones con la Escuela Pública Autogestionada N° 7 “Eduardo Galeano”.

Los estudiantes denunciaron problemas severos de infraestructura y hacinamiento: desde la imposibilidad de dictar Educación Física fuera de los pasillos hasta talleres y laboratorios con capacidad reducida a solo diez alumnos por turno.

La manifestación pacífica logró que el gobernador Claudio Poggi escuchara las demandas en el marco de una entrega de bicicletas del programa TuBi. Aunque el Ejecutivo provincial prometió licitar la ampliación del edificio con fecha estimada de finalización para el ciclo lectivo 2028, los estudiantes recibieron el anuncio con cautela.

Tras años de promesas incumplidas, fijaron un plazo de 30 a 40 días para que las autoridades presenten los planos concretos; de lo contrario, adelantaron que reactivarán las medidas de fuerza en defensa de ambas comunidades educativas.