La sanción a una docente por reclamar salarios dignos generó repercusión nacional

El caso de la docente de nivel inicial Mabel Becerra, sancionada en Villa Mercedes tras exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” ante el gobernador Claudio Poggi, adquirió trascendencia nacional a través de las coberturas de diferentes medios, que coincidieron en señalar la gravedad del hecho en el contexto de la crisis salarial.



El Destape tituló el hecho como "Doctrina Poggi: en San Luis sancionaron a una docente por reclamar mejoras salariales en un acto del gobernador". En su enfoque, interpretaron la medida disciplinaria como una "represalia" y un claro intento de disciplinamiento gubernamental para evitar futuras protestas en el sector.



Además, el portal subrayó el trasfondo económico del reclamo, detallando la drástica pérdida del poder adquisitivo de los educadores puntanos frente a la canasta básica bajo la actual gestión provincial.

Con coraje, absoluto respeto y una mirada clave sobre la realidad, Becerra reclamó salarios dignos.



Por su parte, Educación Debate abordó el conflicto bajo el título "Polémica en San Luis: docente sancionada por exhibir un cartel en un desfile". Este medio profundizó en los detalles administrativos del acta escolar, donde las autoridades argumentaron un supuesto "descuido" de los alumnos menores de edad y un compromiso a la "imagen institucional".



Sin embargo, la publicación recogió el descargo de la docente, quien desmintió las acusaciones del directivo, reivindicó su derecho democrático a la protesta y denunció que el guardapolvo no debe utilizarse para "domesticar ni hacer callar" a los trabajadores.



Ambos portales visibilizaron el temor del sector a que este apercibimiento funcione como un mecanismo de autocensura.

