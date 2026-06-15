  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

14°SAN LUIS - Martes 16 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

14°SAN LUIS - Martes 16 de Junio de 2026

EN VIVO

Miradas claves

La sanción a una docente por reclamar salarios dignos generó repercusión nacional

Los medios El Destape y Educación Debate analizaron el caso de Mabel Becerra, interpretándolo como una medida de disciplinamiento y de censura.

Por redacción
| Hace 20 horas
Medios nacionales abordaron el caso de Mabel Becerra. Foto: captura.

El caso de la docente de nivel inicial Mabel Becerra, sancionada en Villa Mercedes tras exhibir un cartel con la frase “Somos indigentes” ante el gobernador Claudio Poggi, adquirió trascendencia nacional a través de las coberturas de diferentes medios, que coincidieron en señalar la gravedad del hecho en el contexto de la crisis salarial.

 


El Destape tituló el hecho como "Doctrina Poggi: en San Luis sancionaron a una docente por reclamar mejoras salariales en un acto del gobernador". En su enfoque, interpretaron la medida disciplinaria como una "represalia" y un claro intento de disciplinamiento gubernamental para evitar futuras protestas en el sector. 

 


Además, el portal subrayó el trasfondo económico del reclamo, detallando la drástica pérdida del poder adquisitivo de los educadores puntanos frente a la canasta básica bajo la actual gestión provincial.

 

 

Con coraje, absoluto respeto y una mirada clave sobre la realidad, Becerra reclamó salarios dignos. 

 


Por su parte, Educación Debate abordó el conflicto bajo el título "Polémica en San Luis: docente sancionada por exhibir un cartel en un desfile". Este medio profundizó en los detalles administrativos del acta escolar, donde las autoridades argumentaron un supuesto "descuido" de los alumnos menores de edad y un compromiso a la "imagen institucional". 

 


Sin embargo, la publicación recogió el descargo de la docente, quien desmintió las acusaciones del directivo, reivindicó su derecho democrático a la protesta y denunció que el guardapolvo no debe utilizarse para "domesticar ni hacer callar" a los trabajadores. 

 


Ambos portales visibilizaron el temor del sector a que este apercibimiento funcione como un mecanismo de autocensura.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo