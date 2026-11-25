La gran cantidad de agua caída en toda la provincia provocó imágenes y situaciones que aunque infrecuentes, los puntanos tendrán que empezar a hacer cotidianas. Ríos crecidos, caminos colapsados, calles intransitables, viviendas rodeados por el agua y rutas cortadas fueron algunas de las consecuencias de un temporal que hizo que bajara la temperatura y los vientos se dispararan.

La advertencia del Super Niño es una realidad diaria en San Luis como es también la triste comprobación de que la provincia no parece preparada para soportar la cantidad de agua caída. Una de las consecuencias más claras es el corte de la Autopista Ruta 7, que fue totalmente cortada.

Un control policial ubicado a unos 20 kilómetros de Villa Mercedes, en sentido hacia Justo Daract, cortó el paso de camiones y automóviles. Los vehículos, entonces, prefirieron seguir camino por un sendero de tierra, con barro, charcos y huellas profundas, rodeado de un campo inundado, todo marrón, con el agua estancada y el alambrado tapado.

Gendarmería, personal de la Policía provincial y del Ente Control de Rutas también fueron parte del operativo que desvió en la circunvalación de Villa Mercedes, tanto por Ruta 7 como por aquellos que interconectan desde la Autopista 55 o desde Ruta 8. El corte se mantuvo desde la primera hora de la mañana de miércoles, debido a las intensas lluvias de los últimos días.

El agua baja desde el norte, cruza toda la autopista, corre por las banquinas y cubre parte del cantero central.

A pocos kilómetros de allí, en el cruce entre la Autopista de las Serranías Puntanas y la Ruta Provincial 11, a cuatro kilómetros de Justo Daract, los vecinos de la zona viven una situación caótica: la calzada cubierta de agua, camiones detenidos con las luces encendidas, esperando poder pasar, y el agua corriendo con fuerza por el campo, a un costado de la ruta.

“Esto es el cruce de la intersección de la autopista y la ruta 11. Es terrible. Estamos a cuatro kilómetros justo ahora. Esos terraplenes que se han hecho, y allá junto a las vías del ferrocarril, que se hizo todo el terraplenado, es lo que está conteniendo que no pase el agua para el pueblo. Pedimos por tercera vez la urgente intervención del gobierno de la provincia, aquí, en esta zona de desastre”, dice quien filmó el video.

Las imagenes coinciden con lo que informó oficialmente la Policía y el Ente Control de Rutas: la Autopista de las Serranías Puntanas, entre Villa Mercedes y Justo Daract, quedó con cortes entre los kilómetros 675 y 670, además de Kramer, el ingreso a Villa Reynolds y el acceso a la Ruta 148 Sur, con desvío por la Ruta Provincial 11. También seguían con corte total las rutas provinciales 10 y 1, y se pedía circular con precaución por la Ruta 8, entre Río Nuevo y Juan Jorba.

Pero más allá de los cortes, que se levantan cuando baja el agua, lo que queda es la preocupación de fondo: la que vienen planteando los productores de la Cuenca del Morro y de la zona de Río Quinto. Que el agua no es solo una lluvia fuerte. Que es un escurrimiento que viene de hace años, que parte los campos, que corta las rutas, que aísla familias, y que cada temporal vuelve a poner en vilo a pueblos enteros. Es el testimonio de una comunidad que se siente en zona de desastre y que pide, por tercera vez, ser escuchada.