Después de ocho horas de máxima tensión en el quirófano, llegó la noticia que toda una provincia esperaba: la compleja intervención cardíaca a la que fue sometido Giovanni, el bebé puntano que permanece internado en Buenos Aires, finalizó con éxito.

La novedad fue confirmada en las redes sociales por su mamá, Cintia Roldán, quien transmitió el informe que le brindó el cirujano a cargo. Según relató, el procedimiento presentó un alto grado de dificultad, ya que durante la operación surgieron varias complicaciones y los especialistas detectaron otras lesiones que debieron ser reparadas en el momento.

“Fueron horas difíciles, de mucha incertidumbre, pero el equipo médico logró resolver cada una de ellas. Pudieron reparar todo lo que encontraron”, expresó emocionada Roldán. Además, destacó que los profesionales pudieron intervenir sobre uno de los puntos que más preocupaba a la familia: la dependencia del pequeño a la máscara de ventilación no invasiva (VNI).

Superada la instancia quirúrgica, comienza ahora una etapa determinante en la recuperación de Giovanni, quien deberá permanecer bajo estricta vigilancia médica durante las próximas 72 horas críticas. “Hoy no termina el camino, todavía nos quedan días difíciles y mucho por atravesar, pero hoy podemos respirar un poquito más tranquilos y agradecer por este gran paso”, señaló su madre, renovando el pedido de cadenas de oración.

Cien días de lucha y una segunda gran intervención

La operación practicada este miércoles marca un hito fundamental tras casi cien días de internación ininterrumpida. En la previa, la familia había detallado que el procedimiento consistía en una cirugía de Glenn —una etapa clave para niños con fisiología univentricular que conecta la vena cava superior directamente con las arterias pulmonares para mejorar la circulación—, sumada a una ampliación de la aorta y otras reparaciones cardíacas.

Se trata de la segunda cirugía mayor en la corta vida de Giovanni. La primera había sido en agosto, cuando tenía apenas ocho días de nacido. Desde aquel momento, el bebé atravesó cateterismos, dilataciones, limpiezas quirúrgicas, un neumotórax, una trombosis y más de tres semanas con asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva.

“Detrás de estos días hay una familia que dejó su hogar, una mamá que aprendió a ser mamá al lado de una servocuna”, había reflexionado Cintia horas antes de que su hijo ingresara a quirófano a las 8:00 de la mañana. Con la operación superada, la familia agradeció el acompañamiento de todo el equipo de salud y el apoyo de cientos de personas que siguieron de cerca la evolución del “pequeño guerrero”.