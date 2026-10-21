Confesiones de octubre, Charly y Los redondos con un día de diferencia

La historia chismosa del rock nacional cuenta que Charly García y Los redondos de ricota nunca se toleraron demasiado, incluso hay leyendas que relatan un enfrentamiento en las letras, con mensajes encriptados (y no tanto) entre el solista más brillante de la Argentina y el grupo más popular del país.

El fin de semana, los dos tope de gama de la música nacional tendrán homenajes en Comuna, con una modalidad similar y una serie de actividades que intentarán unificar los estilos y las figuras emblemáticas del autor de “No voy en tren” y los que hicieron “Todo un palo”.

Backing bands con cantantes que desfilarán por el escenarios, puestos de tatuajes, posibilidad de estampar remeras y un público posiblemente unificado conformaran el “Charly Day” y el “Homenaje por los 40 años de Oktubre”.

El viernes 23 de octubre será el momento del bicolor, con la “Say no more band” y “Bulebar” y “RadioCharly” como grupos invitaados. Además pasarán por el homenaje Agustina Baroni, Germán Arnaldo, Martín Estanguet, Denisse Chirino, Paula Rodríguez, Daniela Garro, Fabiola Perroni, Cándido Sanz y Cecilia Cumpian, entre otros.

Para el sábado 24, en coincidencia con el lanzamiento del segundo disco de Los redondos, a la banda estable comandada por Agustín Ramírez, guitarrista de La Yugular, se sumarán en diversas versiones Keim, Pame Guzmán, Bruno Sbrolla, Efecto bloc, Lucas Piriz, El Chino Panelo, cantante de “La Yugular” y Lautaro Sosa, de Dicardo Rarín.