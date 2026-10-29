Jeep presentó en Argentina el Avenger, su nuevo SUV pequeño

Con una longitud de 4,08 metros, el Jeep Avenger se posiciona por debajo de Renegade, con medidas facilitan su maniobrabilidad en ciudad con un diseño que no abandona su carácter aventurero.

Además, posee una distancia entre ejes de 2,55 metros que es muy importante en pos de la distribución del espacio interior y la estabilidad durante la marcha. Dispone de cinco plazas y un baúl con una capacidad cercana a los 364 litros.

Llega a nuestro país con una motorización mild hybrid con un motor a combustión 1.0 turbo, el clásico T200 del grupo Stellantis con 120 CV.

Además suma un sistema eléctrico de 12 voltios que asiste al motor térmico en determinadas condiciones de funcionamiento. A diferencia de un híbrido convencional o de un vehículo totalmente eléctrico, esta tecnología no está pensada para circular utilizando únicamente energía eléctrica. Su objetivo es recuperar energía durante las desaceleraciones, asistir al motor de combustión y contribuir a reducir el consumo de combustible.

Llega en 3 versiones, Altitude, Longitude y Limited

La versión Altitude incorpora seis airbags y frenado autónomo de emergencia, junto con cámara y sensores de estacionamiento posteriores. Posee llantas de aleación de 16 pulgadas y, en el interior, ofrece tablero de instrumentos digital de 7 pulgadas y sistema multimedia con pantalla de 10 pulgadas.

El Longitude agrega elementos destinados a elevar el confort y la practicidad: climatizador automático, cargador inalámbrico para teléfonos y apertura mediante acceso sin llave. Se distingue por sus llantas de 17 pulgadas, el control de velocidad crucero adaptativo y los asientos tapizados en una combinación de cuero y tela.

En la cima de la gama está el Limited, que suma un paquete de asistencias a la conducción de nivel 2, luces Matrix LED y techo panorámico con apertura.

Incluye tapizado de cuero, tablero de instrumentos digital de 10,25 pulgadas, integración de ChatGPT y llantas de 18 pulgadas. El detalle de la inteligencia artificial es de los elementos más destacados del modelo. Este sistema, con ChatGPT, se integra al vehículo, aunque todavía no se detalló todas las características específicas que tendrá esta herramienta en las versiones argentinas.

En materia de seguridad, uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de este paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2.

Estos sistemas incluyen funciones destinadas a ayudar a mantener la distancia con otros vehículos, advertir sobre determinados riesgos y asistir al conductor en situaciones específicas, según la configuración de cada una de las versiones disponibles.

Sus precios para las distintas versiones son: Avenger Altitude T200 MHEV: $41.990.000; Avenger Longitude T200 MHEV: $44.660.000 y Avenger Limited T200 MHEV: $47.610.000.