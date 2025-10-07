Denuncian a concejales de Tilisarao por una demanda sospechada de uso indebido de IA

En todo el país hablan del escándalo de Tilisarao, donde denunciaron a concejales por haber presentado una demanda fuertemente sospechada de una redacción con Inteligencia Artificial (IA). Medios nacionales como El Canciller y Ámbito Financiero, ya pusieron sobre la mesa el grave e impensado hecho. En el medio, los únicos perjudicados son los vecinos.



El Municipio de Tilisarao denunció ante el Superior Tribunal de Justicia una movida sin precedentes: concejales presentaron una demanda viciada de citas falsas y doctrina inexistente (con fallos inventados, autores fantasmas y leyes tergiversadas). La Justicia deberá constatar si se trató de un fraude digital. Por ahora, todo apunta al menos un gravísimo drama.



El esquema polémico está encabezado por Alejandro Rosa y Ezequiel Sanmartino. Además apuntan a Ricardio Rubira, funcionario provincial, que patrocinó la demanda, respaldado por las concejalas Karina Peralta y Marcela Vizcay Bello. Como testigo figura Florencia Torres, también funcionaria provincial.

Los hechos



Todo comenzó en diciembre del 2024, fecha en la que el Concejo Deliberante desaprobó en un mismo acto el Presupuesto 2025 y la Tarifaria. El Presupuesto nunca fue votado formalmente, aunque Alejandro Rosa lo dio por rechazado. Para la Municipalidad ese hecho abrió la puerta a la maniobra judicial que hoy resalta ante la Justicia.



El bochorno parece irreal, de telenovela, pero tristemente es verídico. Los opositores confeccionaron una demanda contencioso-administrativa plagada de "alucinaciones jurídicas", casi como si se tratara de un copie y pegue de un chat de IA.



Entre las inconsistencias, advirtieron fallos de tribunales inexistentes, doctrina inventada, artículos de leyes mal citados y hasta autores fantasmas como un tal "Domingo García", que parece que solo es real como jurista en el algoritmo.



Llegaron a citar sentencias de una Cámara Contencioso Administrativa de San Luis que nunca existió y hasta artículos de la Ley de Defensa de la Competencia puestos como si fueran de procedimiento administrativo.



El Ejecutivo municipal denunció ante el Superior Tribunal que lo que hay es una “estrategia deliberada de entorpecimiento institucional”.

"El daño es a los vecinos"



El secretario de Gobierno de Tilisarao, Fabio Ochoa, mantuvo un diálogo con El Diario de la República. Remarcó que si bien la Justicia determinará todo, en apariencia la demanda está hecha con el uso indebido de la IA. Aseguró en este sentido que los concejales opositores no están permitiendo que el Ejecutivo trabaje ordenadamente.



"Hay incoherencias importantes, incluso se pueden observar en la presentación, todo está plasmado ahí. Hay unas falencias bastante graves, que el Municipio pide que la Justicia determine. Lo cierto es que el único perjudicado es el pueblo. Eso está claro, pero no todos lo entienden de la misma manera. Los vecinos quedan en medio de esta contienda", lamentó.



"A la comunidad le decimos que no nos olvidamos para quiénes trabajamos. El Municipio actúa con transparencia. Los números están, la Comuna tiene superávit, cuenta con ahorros, eso no se hace con una gestión que no es transparente. El vecino de Tilisarao tiene que saber que se trabaja de manera ordenada y transparente", concluyó.

