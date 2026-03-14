El boleto de Transpuntano completará un incremento récord: 1428% en dos años

Lo que para la gestión municipal de la ciudad de San Luis es un "mecanismo de actualización automático y transparente", para el vecino de a pie es un golpe brutal al bolsillo. Con la llegada del boleto a $1.000, San Luis consolida una suba estrepitosa: el servicio aumentó un 1428% si se compara con los $70 que se pagaban al inicio de 2024.



Esta cifra no es un simple dato, sino una barrera de acceso. Hoy, una persona que utiliza el transporte urbano para cumplir una jornada laboral básica de lunes a viernes (ida y vuelta), debe destinar $40.000 mensuales como piso mínimo.



En una provincia con sueldos licuados, contar con ese dinero en la tarjeta se ha vuelto una verdadera odisea. El transporte dejó de ser una necesidad básica para transformarse en un lujo de difícil acceso.



Justificaciones que no llenan el tanque



La información oficial de Transpuntano intenta suavizar el impacto jactándose de que San Luis posee uno de los precios "más bajos del país" en comparación con otras ciudades del interior.



Sin embargo, los usuarios rechazan este argumento: la comparación es estéril cuando no se tiene en cuenta el escenario socioeconómico local ni la calidad del servicio que se recibe a cambio.



La odisea de esperar en la parada



A pesar del costo, la eficiencia de las líneas sigue siendo la gran deuda pendiente.



Hay recorridos donde los pasajeros deben esperar extensos minutos bajo el sol o el frío porque las unidades pasan llenas y no se detienen. La situación se agrava en días no laborables, donde las dilaciones son constantes y obligan a la gente a aguardar tiempos inhumanos.



Mientras el "Índice TP" (basado en combustible, IPC y costos laborales) garantiza que la empresa no pierda, es el usuario quien termina financiando un sistema que llega tarde y cuesta demasiado. En San Luis, moverse es un costo que muchos ya no pueden pagar.

