León XIV llegó a Uruguay y crecen las expectativas por su posterior arribo a la Argentina

El papa León XIV arribó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16:20, en el comienzo de su primera gira apostólica por América Latina, la cual se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá a la Argentina y Perú.

La llegada del Sumo Pontífice encendió de inmediato la emoción y las expectativas en suelo argentino, donde las comunidades religiosas y la sociedad civil aguardan con entusiasmo la segunda etapa de este periplo papal por la región.

Durante su estadía en Uruguay, que se prolongará hasta el 8 de noviembre, el Santo Padre mantendrá una intensa agenda que incluirá misas masivas y distintos encuentros pastorales e institucionales en Montevideo, Paysandú —localidad ubicada frente a la ciudad entrerriana de Colón— y Florida.

El viaje iniciado este viernes marca un hito histórico para la nación vecina, al sellar el regreso de un Papa a territorio uruguayo tras 38 años, luego de las recordadas visitas que realizó san Juan Pablo II en 1987 y 1988.