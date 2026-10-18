Nódulo pulmonar: ¿cómo se determina si es benigno o maligno?

El Papa León XIV debió ser sometido a una intervención quirúrgica en la cual se le realizó la extirpación total de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma y varias preguntas surgieron relacionadas al tema, entre ellas, de qué se trata o cómo se determina si el mismo es benigno o no, a la vez que también surgió el nombre de adenocarcinoma que desencadenó otros interrogantes.

Ante estas incógnitas, la Agencia Noticias Argentinas dialogó con el médico oncólogo Martín Pitzzu (M.N. 135.880), quien explicó: “Un nódulo pulmonar es una pequeña opacidad redondeada en el pulmón, de hasta 3 cm; si es más grande hablamos de una masa. Son un hallazgo muy frecuente en las tomografías y la gran mayoría son benignos: cicatrices, secuelas de infecciones o inflamaciones”.

“Para saber si es benigno o maligno evaluamos su tamaño, su densidad (sólido, en vidrio esmerilado o mixto), sus bordes, su ubicación, su evolución en el tiempo y el perfil de riesgo de la persona. Muchas veces alcanza con un seguimiento por tomografía. Si hay sospecha, se complementa con un PET-TC y, sobre todo, con una biopsia, que es la que confirma el diagnóstico”, añadió.

Al hablar de adenocarcinoma pulmonar indicó: “Es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. Se origina en las células glandulares que revisten las vías aéreas y suele ubicarse en la periferia del pulmón. Es también el más común en mujeres y en personas que nunca fumaron y se diferencia del carcinoma epidermoide, más central y muy ligado al tabaco, y del cáncer de pulmón de células pequeñas, de crecimiento muy rápido".

"La diferencia más importante hoy es que el adenocarcinoma requiere estudios moleculares y de biomarcadores, porque definen qué tratamiento es el más adecuado para cada paciente", agregó el especialista.

¿Cuál es la situación del cáncer de pulmón en Argentina?

En Argentina se diagnostican más de 12.000 casos nuevos por año y el de pulmón es una de las principales causas de muerte por cáncer. “El gran problema es que la mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico en etapas avanzadas”, dijo el experto y dio a conocer los desafíos principales:

Es una enfermedad que da pocos síntomas al inicio.

No contamos con un programa nacional organizado de tamizaje.

Persiste un alto consumo de tabaco.

Existe estigma hacia el paciente fumador, que a veces retrasa la consulta.



Con relación a los principales factores de riesgo y si puede desarrollarse en personas que nunca fumaron, el Dr. Pitzzu señaló: “El tabaquismo es, por lejos, el principal factor de riesgo. También influye el humo de tabaco ajeno, la exposición al radón, la contaminación del aire, ciertas exposiciones laborales (como el asbesto) y los antecedentes familiares o de enfermedad pulmonar previa y sí, puede aparecer en personas que nunca fumaron: es una proporción importante de los casos, y por eso nunca hay que descartarlo solo por no haber fumado”.

“Puede avanzar sin ningún síntoma y esto es lo más habitual en las etapas iniciales. Por eso muchas veces se descubre de casualidad, en una tomografía hecha por otro motivo. Cuando aparecen síntomas, suele ser porque la enfermedad ya está más avanzada. Por eso es clave no esperar a ‘sentirse mal’ y consultar ante cualquier cambio respiratorio que persista, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo”, dijo.

El especialista indicó luego: “El estudio de elección es la tomografía de tórax de baja dosis de radiación, no la radiografía; está indicada en personas de entre 50 y 80 años, aproximadamente, fumadoras actuales o que dejaron hace pocos años, con un consumo importante y prolongado de cigarrillos. Es una decisión que debe tomarse junto con el médico y en un lugar que garantice el seguimiento adecuado de los hallazgos. Las recomendaciones pueden variar según las guías y los países, y en Argentina todav໚ estamos trabajando en cómo implementarlo de manera organizada”.

“Cuando se detecta en etapas tempranas, las posibilidades de curación son muy altas, y la cirugía o la radioterapia pueden ser tratamientos definitivos. En la enfermedad avanzada, el pronóstico fue históricamente más difícil, pero el escenario cambió mucho en los últimos años”, dijo y explicó cuáles son las posibilidades con las que se cuenta en la actualidad:

Inmunoterapia: es uno de los grandes avances. Se utiliza antes de la cirugía, después de la cirugía y en combinación con otros tratamientos, y tiene además un historial importante y consolidado en enfermedad avanzada, donde logró que muchos pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida.

es uno de los grandes avances. Se utiliza antes de la cirugía, después de la cirugía y en combinación con otros tratamientos, y tiene además un historial importante y consolidado en enfermedad avanzada, donde logró que muchos pacientes vivan más tiempo y con mejor calidad de vida. Terapias dirigidas: tratamientos específicos según las características moleculares de cada tumor.

tratamientos específicos según las características moleculares de cada tumor. Nuevas terapias , como los conjugados anticuerpos-fármacos, y combinaciones con quimioterapia.

, como los conjugados anticuerpos-fármacos, y combinaciones con quimioterapia. Cirugía mínimamente invasiva y radioterapia de alta precisión

Las medidas que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón

“La medida más efectiva es no fumar, y quien fuma, dejar de hacerlo: siempre es útil, a cualquier edad. También ayuda evitar el humo de segunda mano, proteger a los trabajadores expuestos a sustancias de riesgo, ventilar bien las viviendas y reducir la exposición a la contaminación. Mi mensaje es que consultar a tiempo cambia la historia de la enfermedad. Un nódulo no es sinónimo de cáncer, pero tampoco hay que ignorarlo. Detectar la enfermedad en etapas tempranas aumenta mucho las chances de curación”, señaló el médico.