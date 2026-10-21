La Serenísima presentó “Bienestar: más allá de la alimentación”

Con el propósito de reforzar su compromiso con la educación alimentaria y, además, acompañar la transformación demográfica del país, La Serenísima llevó a cabo el encuentro “Bienestar: más allá de la alimentación”, que reunió a más de 250 personas mayores a 55 años con el objetivo de instalar el concepto de nutrición activa para un envejecimiento saludable y pleno.

La jornada -desarrollada en el auditorio del Planetario Galileo Galilei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- contó con la participación y acompañamiento del Gobierno de la Cuidad y la subsecretaría de Personas Mayores y la Asociación Civil Gobierno Abierto.

Durante la apertura, María Elena Torresani -especialista en nutrición, MN 936- destacó el rol fundamental que desempeñan los hábitos de vida saludables en esta etapa de la vida. Además, remarcó que una nutrición adecuada contribuye a mantener la fuerza y la vitalidad, a cuidar los huesos para sostener una vida activa y a favorecer una buena salud digestiva, clave para sentirse bien cada día.

En este sentido, hizo hincapié en el rol central de la proteína, ya que ayuda a preservar la masa muscular y la funcionalidad, y acompaña un envejecimiento saludable. Este nutriente está presente tanto en alimentos de origen animal —como carnes, pescados, huevos y lácteos— como en fuentes vegetales, entre ellas legumbres, cereales y frutos secos.

El encuentro incluyó, además, una disertación a cargo del divulgador Sebastián Campanario, quien compartió reflexiones sobre las oportunidades que abre la longevidad actual, la economía conductual y las herramientas prácticas para abordar la reinvención personal en la madurez. Bajo la premisa de que el bienestar integral implica alimentarnos bien más allá de lo que comemos, el encuentro puso el foco en cómo la elección de nutrientes de calidad se complementa con el cuidado de las relaciones interpersonales, la adopción de tecnología y el mantenimiento de una vida mental y físicamente activa.

De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con el bienestar integral de la población en cada etapa, promoviendo herramientas educativas respaldadas científicamente que impulsan la vitalidad, la salud y la calidad de vida.

Acerca de La Serenísima

La Serenísima es la compañía láctea líder de Argentina y una de las principales empresas de alimentos de Latinoamérica. Con más de 95 años de trayectoria, trabaja para acercar alimentos de calidad y valor nutricional a millones de personas, impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo constante de productos que responden a las necesidades de los consumidores.

Con una operación integrada que reúne a más de 6.300 colaboradores, una red de más de 550 tambos que operan bajo estándares certificados de bienestar animal, 10 plantas productivas, 11 centros de distribución y una red logística propia, La Serenísima llega diariamente a más de 100.000 puntos de venta en todo el país. Además, exporta sus productos a mercados internacionales como Brasil, Argelia y China, consolidando su presencia más allá de las fronteras argentinas.

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