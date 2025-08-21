Mastellone. presenta una nueva sección sobre impacto ambiental en su plataforma educativa

Mastellone Hnos. renueva Puertas Abiertas, su plataforma educativa a través de la cual invita a conocer cómo es el circuito productivo de la leche, cómo se elaboran los productos lácteos, qué es la alimentación saludable y ahora también brinda información sobre el cuidado del medio ambiente.

Con contenidos especialmente desarrollados, la plataforma cuenta con material segmentado para docentes, familias y chicos. Asimismo, ofrece la posibilidad de compartir de manera directa los contenidos, poniéndolos a disposición de toda la comunidad mediante el portal, algo muy bien recibido por dicho público ya que facilita el acceso a la información.

Para acceder al sitio, hacé clic aquí.

Entre las novedades de esta nueva etapa, se incorpora una sección dedicada al impacto ambiental, que busca generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medioambiente en cada etapa del proceso productivo. Esta sección ofrece recursos educativos que abordan temas como la gestión responsable de residuos, eficiencia energética, uso racional del agua y prácticas sustentables en la industria láctea.

Asimismo, la nueva versión incluye un buscador que posibilita acceder a la información mucho más rápido.

“El cuidado del medio ambiente es un tema sumamente relevante que ha logrado protagonismo en la currícula y también en la educación dentro de los hogares. Por eso, desde la compañía hemos desarrollado material vinculado a la economía circular, los residuos, energía, el reciclado, entre otros, para acercarle a la comunidad. El fin es contribuir en la concientización del tema y aportar desde cada lugar al cuidado del planeta”, señala Mariano Elli, Jefe de Relaciones con la Comunidad de Mastellone Hnos.

A través de Puertas Abiertas, además de posibilitar la descarga de materiales, el público puede solicitar experiencias virtuales. En ellas, los participantes son parte de un encuentro vía Zoom a cargo de un representante del área de Relaciones con la Comunidad, quien los acompaña durante todo el recorrido. Así, se realizan visitas virtuales por la fábrica, donde se explican los distintos procesos productivos.

Mastellone Hnos., empresa nacional líder en la elaboración y comercialización de productos lácteos, sostiene su compromiso con la educación y las generaciones futuras.