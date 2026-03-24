  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Miércoles 25 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Miércoles 25 de Marzo de 2026

EN VIVO

Cambio de dueños

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima

Compartirán el control igualitario de Mastellone, dueña de la Serenísima“, al 50%. La firma produce en Villa Mercedes.

Por redacción
| Hace 2 horas

Tras casi 100 años en manos de Mastellone HermanosGrupo Arcor (líder en alimentos de Latinoamérica) y Danone (empresa líder global en el mercado de lácteos) adquirieron el 100% de la empresa láctea La Serenísima que tiene una planta en el parque industrial de Villa Mercedes.

 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ambas compañías poseían el 49% del paquete accionario,, mientras que el restante permanecía bajo el control de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC.

 

Mediante un joint venture, Arcor y Danone indicaron que la adquisición “creará un negocio integrado, aprovechando sus fortalezas y capacidades para ofrecer una innovación mayor y más ágil, potenciar la eficiencia operativa y ampliar el alcance de la categoría”.

 

En el comunicado oficial, al cual accedió NA,  también señalaron que se generarán nuevas oportunidades de crecimiento en la “valorización del mercado lácteo”, a través de sus once plantas productivas en la región. La Serenísima es la encargada de elaborar lechesdulce de lechequesosmantecascremasyogures y postres, entre otros.,

 

“La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance. Se trata, en definitiva, de proveer marcas lácteas saludables y de calidad a más consumidores en Argentina, hoy y en el futuro”, sostuvo Antoine de Saint-AffriqueCEO de Danone.

 

En el mismo sentido se expresó el presidente del Grupo ArcorAlfredo Pagani, quien manifestó que el joint venture permitirá “apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo