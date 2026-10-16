Alianz celebra el proyecto de inversión de Toyota en Zárate

Toyota Argentina informó un proyecto de producción de un vehículo electrificado en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, con una inversión estimada de USD 1.300 millones, la mayor en la historia de la industria automotriz argentina, según indicó la compañía.

Según Toyota, el proyecto generaría unos 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y cerca de 2.600 durante la etapa de operación, entre directos e indirectos.

La compañía produce vehículos en Zárate desde 1997 y anticipó que los detalles sobre los plazos y los planes de producción se darán a conocer oportunamente.

Una noticia que se celebra también en San Luis

Como parte de la red oficial de concesionarios de la marca, Toyota Alianz recibió el anuncio con entusiasmo.

“Un proyecto de esta magnitud es una señal de confianza en el país y en el trabajo de toda la cadena de valor de Toyota, de la que los concesionarios somos parte. En Alianz llevamos 21 años acompañando a los clientes de San Luis y la región, y esta noticia nos renueva el compromiso de seguir creciendo junto a la marca y de ofrecer cada día un mejor servicio”, expresó Kevin Anzulovich, presidente de Toyota Alianz.

Con 21 años de trayectoria, Alianz es concesionario oficial Toyota en San Luis, con una propuesta que abarca la venta de vehículos 0 km, usados certificados Toyota, vehículos usados multimarca, servicio de posventa, repuestos y accesorios originales. Desde su rol en la red, la empresa seguirá acompañando la demanda de la región con la calidad de atención que distingue a la marca.

Acerca de Toyota Alianz

Fundado en abril de 2005, Alianz cuenta con sucursales en San Luis (Ruta 20 Km 4) y Villa Mercedes (Av. 25 de Mayo 1876). Desde hace más de dos décadas trabaja para acercar la movilidad Toyota a los clientes de la provincia y la región, con foco en la calidad, la confianza y la atención personalizada. Conocé más sobre la empresa en www.toyotaalianz.com.