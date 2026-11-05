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Una gran oportunidad

Toyota Alianz ofrece financiación en pesos a tasa fija desde el 25 % con +Autos con BNA

La línea +Autos con BNA permite financiar vehículos 0 km y usados con cuotas en pesos, a tasa fija y plazos de hasta 72 meses, con una tasa preferencial para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación. 

Por redacción
| Hace 2 horas

 

Toyota Alianz le informa a la comunidad sanluiseña que, desde hoy, la línea de financiación en pesos +Autos con BNA incorpora una nueva tasa preferencial. De este modo, quienes quieran estrenar vehículo cuentan con una opción más accesible para concretar su compra. 

 

 

Dos tasas fijas en pesos 

 

 

La nueva tasa preferencial es del 25,00 % TNA fija en pesos y está dirigida a quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y cumplen los requisitos de la entidad. Para el resto de los clientes, la línea mantiene una tasa general del 46,00 % TNA fija en pesos. Los interesados pueden consultar los requisitos con el equipo comercial de Toyota Alianz. 

 

 

La financiación alcanza hasta el 100 % del valor de venta, con plazos de hasta 72 meses, para vehículos nuevos o usados. A partir de esta actualización, el monto máximo de la línea es de $50.000.000. 

 

 

 

Una buena noticia para quienes quieren cambiar su auto 

 

 

Conseguir financiación para un vehículo en Argentina no siempre es sencillo, y una de las principales dudas de quien planea una compra es cuánto terminará pagando.

 

Con una tasa fija en pesos, el cliente conoce el valor de su cuota desde el inicio y puede planificar su presupuesto con previsibilidad durante todo el plazo del préstamo. 

 

 

 

Modelos Toyota y usados multimarca 

 

 

La línea +Autos con BNA permite financiar vehículos 0 km y usados. En Toyota Alianz, esto significa acceder a modelos como SW4, Hilux, Corolla, Corolla Cross, Yaris, Yaris Cross y también a los vehículos usados multimarca. 

 

 

 

Cómo financiar tu próximo vehículo 

 

 

El proceso es simple: el cliente elige su unidad, simula el crédito junto al equipo comercial de Toyota Alianz, presenta la documentación y aguarda la evaluación del Banco. El equipo acompaña cada etapa hasta la entrega del vehículo. 

 

 

Asesoramiento en Toyota Alianz 

 

 

“Esta novedad amplía las posibilidades de financiación para quienes buscan su próximo Toyota o un vehículo usado de calidad. Nuestro equipo de ventas está capacitado para asesorar a cada cliente y acompañarlo en todo el proceso, desde la simulación del crédito hasta la entrega de la unidad”, destacó Cristian Fernández, gerente comercial de Toyota Alianz. 

 

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de sus sucursales para conocer su perfil de financiación y simular su cuota.  

 

 

 

Sobre Toyota Alianz 

 

 

Fundado en abril de 2005, Alianz cuenta con sucursales en San Luis (Ruta 20 Km 4) y Villa Mercedes (Av. 25 de Mayo 1876). Desde hace más de dos décadas trabaja para acercar la movilidad Toyota a los clientes de la provincia y la región, con foco en la calidad, la confianza y la atención personalizada. Conocé más sobre la empresa en www.toyotaalianz.com 

 

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