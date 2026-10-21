La Punta: intimaron a la municipalidad por riesgo de electrocución

La Municipalidad de La Punta fue formalmente intimada por el Gobierno provincial y el plazo vence hoy. Mediante la Cédula N° 1963-DRL-2026 del Expediente EXD N° 10210060/25 caratulado "ATE formula denuncia contra la Municipalidad de La Punta", la Subdirección de Relaciones Laborales notificó que intima a la comuna a corregir en 24 horas la totalidad de las recomendaciones realizadas por la Sección Fiscalización General.

La resolución es taxativa y corre bajo apercibimiento de ley. Dispone intimar a la municipalidad, correr traslado a ATE del informe técnico obrante en y notificar fehacientemente a la comuna.

El Informe de Fiscalización N°1042527-26 advierte sobre gravísimas irregularidades en materia de higiene y seguridad con riesgo inminente de electrocución para trabajadores y público en general.

En el Taller Central de Mantenimiento los técnicos constataron una puesta a tierra superior a los 40 ohms con tableros a la intemperie, sin descargador y con protecciones antirreglamentarias.

En Turismo y Transporte detectaron el tablero principal sin puesta a tierra, con cableado obsoleto y disyuntor desconectado. La situación más crítica se relevó en el Polideportivo Manuel García Ferré, donde no existe puesta a tierra ni disyuntor.

El antecedente es el accidente ocurrido el 22 de septiembre en el taller del parque automotor, donde el operario Leonel Orozco, de 30 años, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado al incendiarse un bidón con nafta mientras reparaba una desmalezadora.

Este miércoles, la comuna debe acreditar el cumplimiento total con medición certificada y someterse a re inspección.