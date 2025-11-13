Viral: acusan a funcionarios por "intimidar" a abogados en la Legislatura

Varios referentes de la Municipalidad de La Punta, fueron vistos amedrentando a quienes se oponían al avance de la reducción de la feria judicial. Los acusan de "patoterismo". Foto: captura.

Este miércoles se aprobó la reducción de la feria judicial en una sesión absolutamente polémica, donde literalmente mandaron a "sacar" a abogados y trabajadores judiciales que presenciaban el debate (y que apuntaban a la hipocresía del abordaje oficialista).



En medio de dicha sesión, aseguran que un grupo de personas insultó y amedrentó a los presentes, bajo órdenes que atribuyen al senador Martín Olivero y al intendente de La Punta, Luciano Ayala. Tales conjeturas surgieron a raíz de un video que se viralizó en las redes, el cual muestra a funcionarios ejerciendo una suerte de "patota" partidaria.



Los hechos



Según se muestra en las imágenes, que difundió El Mosquito Puntano, todo tiene una lógica. La diputada Luciana Perano, esposa de Olivero, expuso en la jornada. Fue de las exponentes más repudiadas por la gente. Entre los "prepotentes" que trataban de generar la "tensión" necesaria para desalojar el recinto, estaba Javier Porco, vinculado a la Secretaría de Deportes de La Punta y primo de Perano. ¿Casualidad?



También se observaron otras personas relacionadas con el oficialismo. Identificaron a Marina Lucero, secretaria de Desarrollo Social; Javier "Tato" Pereyra, director de la Radio Municipal de La Punta; Yanina Martínez, jefa de Mesa de Entradas de la Comuna de La Punta, y Paula Bustos, gerenta del Ente de Desarrollo.



Según apuntaron diferentes fuentes, todos se encontraban en horario laboral, lo cual generó repudio y preocupación frente al uso de recursos públicos y el rol de funcionarios en actividades de carácter político.



Más allá del clientelismo y el poder, un detalle repulsivo es que varios funcionarios municipales se habrían quedado "comiendo sándwiches y tomando gaseosa" frente a la Legislatura.



Independientemente de las apreciaciones, las imágenes hablan por sí solas. El oficialismo logró su cometido. Preocupa que en medio de una gestión que se jacta del decoro constitucional, apliquen medidas poco ortodoxas para imponer su visión.

