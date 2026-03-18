Un tal René Cruz de Piedra: El templo de la cerveza artesanal y la pizza al horno de barro

Una propuesta que combina pizzas de elaboración tradicional de “El Amasijo horno de barro” con cerveza artesanal bien fría “Un tal René”, el combo perfecto para una noche entre amigos o en familia.

La cerveza más rica. Foto: gentileza.



El restaurante basa su propuesta en ingredientes de primer nivel y la cocción en su tradicional horno de barro. Uno de los grandes secretos de sus pizzas está en la masa: madura durante 48 horas en frío, un proceso que permite lograr una fermentación natural que se traduce en una textura liviana, esponjosa y altamente digerible. El resultado son pizzas artesanales hechas con dedicación y sabor, que ya cuentan con una gran aceptación entre los visitantes.

Las pizzas al horno de barro, delicias imperdibles. Foto: gentileza.



La carta ofrece casi 20 variedades de pizzas, además de empanadas, sandwichería y calzonis, todos preparados en horno de barro, lo que aporta un sabor distintivo a cada plato.

La fábrica. Foto: gentileza.



El espacio también es parte de la experiencia: además de su cálido salón interior, el lugar cuenta con una amplia terraza al aire libre, ideal para disfrutar de una velada rodeada de naturaleza y lejos del ruido de la ciudad. Un punto extra es su amplio estacionamiento, que permite llegar con comodidad y seguridad.

Las pizzas más ricas están en Un tal René Cruz de Piedra. Foto: gentileza.



Los sábados desde las 19 horas, el lugar suma música en vivo con las UTR Session, con DJs invitados que musicalizan la noche. Durante ese horario también se puede aprovechar el happy hour 2x1 en tragos y coctelería, con entrada libre y gratuita.



De la fábrica de cerveza



“Un tal René Cruz de Piedra” está emplazado en el mismo predio donde se encuentra la Fábrica de Cerveza “Un tal René”, que produce actualmente nueve variedades de cerveza artesanal, que combinan perfectamente con la propuesta gastronómica de “El Amasijo”. Desde allí se abastecen también a sus otras franquicias tanto dentro de la provincia de San Luis como en otros puntos del país: “Un Tal René” Av. Illia, “Un tal René” Pedernera, “Un tal René” Río Cuarto, “Un tal René” Catedral, entre otras.



Además de cerveza tirada, la marca también enlata sus propias variedades y produce su propio gin, “17 Bueyes”, consolidándose como una fábrica modelo equipada con tecnología moderna.

La cerveza se prepara bajo los más exigentes estándares. Foto: gentileza.



El lugar también ofrece visitas guiadas a la fábrica, con reserva previa, para conocer el proceso completo de producción – Wts 2664 890185

El “Un tal René Cruz de Piedra” abre de miércoles a sábados desde las 20 horas.

Una imagen que lo dice todo, una cerveza de excelencia. Foto: gentileza.



Instagram: untalrene_cruzdepiedra / elamasijohornodebarro



Consultar por delivery, reservas y/o eventos privados: Wts 2664 839981

