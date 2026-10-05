Estudiantes venció a Gimnasia de Mendoza y a Vélez se le escapó el triunfo

Estudiantes de La Plata goleó este lunes como local, recién sobre el final, por 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza y logró tres puntos vitales para aspirar as ingresar a los Playoffs, en un partido por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El elenco "Pincha" recién cuando faltaban siete minutos para el epílogo pudo abrir el marcador, con gol de Edwin Cetré de penal, y ya en tiempo de descuento Fabricio Pérez marcó un doblete.

Con este triunfo, Estudiantes trepó al noveno lugar de la Zona A, con 13 puntos, y quedó a 4 de Independiente, que por ahora sería el último clasificado a la ronda final.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza, que hasta hace unas fechas era líder, ahora está séptimo con las mismas unidades que el "Rojo".

Asimismo, en la platea "Pincha" estuvo el defensor de Racing Marcos Rojo, quien tiene todo listo para sumarse al conjunto de la capital bonaerense.

En la próxima jornada, el elenco platense visitará el sábado 10 de octubre a las 19:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que los mendocinos recibirán el lunes 12 a las 18:30 a Newell´s.

Descuido de Vélez

El equipo de Liniers tenía el encuentro ganado y sumaba tres puntos importantes, pero se durmió en el final y Platense se lo empató 2 a 2 en Liniers, por la undécima fecha de la Zona A .

Ronaldo Martínez, aplicando la "Ley del Ex" marcó el doblete para el "Fortín", mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola anotaron para el "Calamar".

Platense desperdició una buena chance en la etapa inicial, pero Agustín Lagos ejecutó desviado un penal sancionado a instancias del VAR.

Martínez, tras recibir un pase de Juan Cruz Policella justo cuando salía el arquero visitante, envió el balón a la red para abrir el marcador.

La ventaja le duro poco al “Fortín” porque dos minutos más tarde Platense reaccionó con una pelota en profundidad por la derecha para Guido Mainero que tiro el centro que conecto Barrios, pero termino asistiendo a Merlini que en dos tiempo en el área estampo el empate parcial.

Para culminar una primera parte con todos los condimentos, el árbitro Sebastián Zunino cobró falta de Lisandro Magallán a Nicolás Retamar, a instancias del VAR, pero Lagos lo tiró afuera.

En el complemento, Martínez volvió marcarle a su ex equipo y puso a vélez arriba 2-1 para seguir con la racha goleadora, tras un gran pase de Simón Escobar.

Cuando todo estaba prácticamente terminado y parecía que el local se llevaba los tres puntos, a los 44 minutos del segundo tiempo Zapiola sacó un zurdazo esquinado, que, con complicidad del arquero Tomás Marchiori terminó metiéndose para el 2-2 final.