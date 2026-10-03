Alicia Bañuelos, la puntana que explica la inteligencia artificial en el mundo

De Terrazas del Portezuelo al mundo. Alicia Bañuelos, la física que lideró la transformación digital de San Luis como ministra de Ciencia y Tecnología y como rectora de la Universidad de La Punta, se consolidó como una de las voces latinoamericanas más consultadas para explicar el impacto de la inteligencia artificial. Mientras en San Luis se discute la adhesión a la Ley Olimpia sobre violencia digital, la mujer que diseñó la Agenda Digital puntana sigue disertando en foros internacionales sobre cómo gobernar la revolución que ya llegó.

Esta semana se confirmó su próxima participación internacional. El martes 20 de octubre, Bañuelos será panelista central del panel ALT+ titulado “Los impactos de la IA en la educación”, un espacio que reunirá a referentes de la región para pensar oportunidades, desafíos y caminos hacia una educación más inclusiva, conectada y preparada para el futuro. Compartirá panel con Martha Castellanos, Salma Jalife y José Felipe Otero, especialistas de México y Colombia en transformación digital educativa. La actividad será online por Zoom, con inscripción gratuita y abierta a través del formulario https://forms.gle/Rp2DuQ6E5fPWqh2C6, y se podrá seguir en simultáneo a las 9 de la mañana de México, 10 de Bogotá y 12 del mediodía de Argentina.

Esa invitación llega justo después de su paso por Colombia, donde fue disertante central en el ciclo de foros sobre regulación y futuro digital. Allí presentó su exposición titulada “Datos, privacidad, desafíos para la educación y la formación en TI”, centrada en el capitalismo de vigilancia, la necesidad de apostar por la inteligencia humana y la formación de científicos y recursos humanos calificados en tecnología informática. No es la primera vez que ese país la convoca. En 2021 ya había sido invitada como ministra puntana al webinar internacional “Desafíos Constitucionales para una Nueva Sociedad Digital”, junto al exdirector de la Comisión Reguladora de Comunicaciones de Colombia, Germán Arias, bajo la moderación de FLACSO Chile.

El prestigio de Bañuelos trasciende largamente las fronteras provinciales. En el último relevamiento continental de Impacto TIC fue incluida en el listado de las 50 mujeres líderes que impulsan la inteligencia artificial en Latam. La publicación la define como física con expertise en fusión nuclear que lideró la transformación tecnológica de San Luis como ministra entre 2015 y 2023 y como rectora de la Universidad de La Punta, implementando dos hitos que hoy se estudian en la región. Por un lado, Inteligencia Sanitaria 4.0, un sistema de big data y analytics en tiempo real para optimizar la atención médica en plena pandemia, y, por otro, ULP Virtual, la plataforma que escaló formación en programación y data science a más de 60.000 estudiantes para la Industria 4.0.

Hoy, desde la presidencia de la Fundación Naos, Bañuelos recorre el mundo ofreciendo conferencias magistrales. Su agenda reciente incluye el Foro Virtual de Regulación 2025 de TeleSemana, donde expuso sobre el futuro del derecho frente a una inteligencia artificial que ya redacta textos, analiza contratos y predice fallos, y foros en Perú, Chile y México, donde presentó el modelo de digitalización inclusiva que San Luis exportó bajo el concepto San Luis 3.0. Ese modelo, que ella misma acuñó, planteaba la conectividad, los dispositivos y la formación como tres pilares inseparables. En todas sus disertaciones repite una idea que sigue vigente: la realidad actual nos hace dependientes de la conectividad y los servicios digitales, pero advierte que, sin educación digital, sin ética y sin inteligencia humana, la inteligencia artificial reproduce sesgos y brechas.

La participación del 20 de octubre en el panel ALT+ se inscribe en esa misma línea. Bañuelos expondrá cómo pasar de una educación que usa tecnología a una educación que forma para gobernar la tecnología, con foco en la alfabetización en datos, la privacidad y la formación de talento en TI. Un tema que conoce desde adentro, por haber llevado a San Luis de ser una provincia periférica a ser la primera con agenda digital propia.