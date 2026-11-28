La Asociación de Arquitectos de la Provincia de San Luis, presentó una nota formal al intendente capitalino Gastón Hissa, con un pedido claro: que se cumpla la Carta Orgánica Municipal. El planteo central es solicitar el cumplimiento efectivo del artículo 77, mediante la conformación y puesta en funcionamiento del Consejo Asesor de Planificación Urbanística, con participación de las instituciones profesionales, vecinales y demás sectores previstos por la norma.

La ciudad requiere una planificación integral, sostenida en criterios técnicos, prioridades debidamente fundamentadas y políticas urbanas que trasciendan las decisiones circunstanciales de cada gestión. Sin embargo, los arquitectos observan que determinadas intervenciones se anuncian o ejecutan sin información pública suficiente sobre sus fundamentos, los estudios que las respaldan, los proyectos que las definen y los profesionales responsables.

Esa modalidad dificulta el conocimiento y la evaluación de las decisiones, limita la posibilidad de realizar aportes oportunos y debilita la necesaria transparencia que debe acompañar toda intervención sobre el espacio urbano y el patrimonio colectivo.

Un caso particularmente significativo es el de la reciente puesta en valor de la Plaza Pringles, espacio público de especial relevancia histórica, urbana y simbólica para la ciudad de San Luis.

Pese a haberse solicitado información y documentación relativa a dicha intervención, la Asociación no ha podido acceder a los proyectos ejecutivos ni conocer debidamente los antecedentes técnicos y los profesionales responsables de su elaboración.

Una intervención de estas características, por su localización, escala y significación patrimonial, merece un tratamiento que contemple no solamente su resolución constructiva, sino también su inserción urbana, sus valores históricos, sus condiciones ambientales y su relación con la identidad de la ciudad. Todo lo actuado por el Municipio en relación a la Plaza Pringles, por ejemplo, tal vez hubiera sido muy distinto si se cumplieran las disposiciones contenidas en la Carta Orgánica.

Los arquitectos aclaran que no se trata de cuestionar la facultad del Departamento Ejecutivo de llevar adelante las obras que considere necesarias, sino de señalar que esas atribuciones deben ejercerse dentro del marco institucional que establece la propia Carta Orgánica, contemplando los mecanismos de participación y asesoramiento que ella dispone. No pretenden sustituir las responsabilidades de los organismos municipales ni interferir en las decisiones propias de la administración. Por el contrario, entienden que la participación de las instituciones profesionales puede contribuir a mejorar la calidad de esas decisiones, anticipar dificultades y evitar controversias que muchas veces aparecen cuando los proyectos ya están definidos o las obras en ejecución.