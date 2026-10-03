Hallaron a una persona muerta en un canal revestido, a la altura de San Miguel

Una persona fue encontrada sin vida en el interior del canal revestido, a la altura de San Miguel. La información preliminar no precisa su identidad ni las circunstancias de la muerte.

Tras el hallazgo, ocurrido en horas de la mañana, efectivos de la Comisaría de Candelaria trabajaban en el sector, a la espera del personal de la División Homicidios de San Luis capital.

Fuentes policiales señalaron que, al menos durante las primeras horas de la jornada, no había solicitudes de paradero vigentes en la Unidad Regional 5. Ese dato corresponde únicamente a esa jurisdicción y al momento de la consulta.

Por el momento, no se informó la causa de muerte.