Polémica y repudio: los chivitos de la fiesta en Carpintería no tendrán el sabor puntano
Comerciantes, hoteleros, cabañeros y productores cuestionaron la decisión del intendente Gastón Herrera que se justifica en “un precio más competitivo”. ¿Y, el compre local?, es la gran pregunta que se hacen en la región.
El intendente Gastón Herrera está en el centro de una tormenta. Compró los chivitos para la tradicional “Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos” en Quilino, provincia de Córdoba, lo que generó la inmediata reacción de la Asociación Turística de la localidad que a través de un comunicado repudió la decisión.
Herrera se justificó diciendo que consiguió un precio más conveniente y que eso permitió contener el valor de la tarjeta en $40.000.
Del otro lado de la vereda, la organización criticó con dureza al jefe comunal y a su equipo. señalando que el evento debería funcionar como una herramienta para sostener la producción local y regional. Además, para apuntalar el movimiento turístico y a las familias productoras de la región.
Comunicado de la Asociación Turística
“De nuestra mayor consideración:
Por medio de la presente, la Asociación Turística de Carpintería se dirige a ustedes para expresar su profundo repudio y malestar institucional ante la reciente decisión adoptada por el municipio de adquirir los chivos destinado a la Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos en una localidad fuera de la provincia de San Luis.
En el actual contexto de situación crítica que atraviesa la economía de nuestro país, consideramos indispensable que una festividad de semejante envergadura, identidad cultural y proyección turística actúe como un motor dinamizador del desarrollo local y provincial.
La compra masiva de los chivitos fuera de nuestra jurisdicción priva a los productores caprinos de nuestra localidad y de la región de un ingreso crucial y de un respaldo institucional indispensable.
Nuestra festividad insignia no solo debe ser un espacio de encuentro y celebración de nuestras raíces, sino también una herramienta directa para sostener, visibilizar y fortalecer el trabajo y esfuerzo diario de las familias productoras de la provincia.
Por todo ello, instamos firmemente a las autoridades e instituciones responsables a revisar las prioridades y criterios de adquisición en futuras ediciones, garantizando que los recursos generados e invertidos en nuestras fiestas populares permanezcan y beneficien en primer término a la producción regional de San Luis.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
Comisión Directiva
Asociación Turística de Carpintería”
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