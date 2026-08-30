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Messi en su esplendor: cuatro goles y una asistencia en Miami

El astro argentino llevó a su equipo a un nuevo triunfo con el que cortó una racha negativa de cinco partidos. El Inter Miami espera al "Kily" González como DT.

Por redacción
| Hace 3 horas

Con póker de goles y asistencia de Lionel Messi, el Inter Miami pasó por encima al Montreal de Alexis Sánchez y le ganó 7 a 1. El show fue todo del 10. Cuando parecía que la visita estaba reaccionando, el genio argentino se encargó de dejar a su rival sin respuesta.

 

 

Lío cerró la noche con 4 goles  y 1 asistencia fantástica para Luis Suárez. Y gracias a su tremenda actuación, se colocó como líder goleador de la MLS y sacó a su equipo de su mala racha.

 

 

Messi llegó a los 927 goles en su carrera profesional. El único que lo supera es Cristiano Ronaldo, con 978, pero el portugués jugó 162 partidos más.

 

 

El resultado significó el retorno al triunfo para el equipo de Florida, que quebró una racha adversa de cinco compromisos oficiales sin sumar de a tres, bajo la dirección técnica interina de Ángel Guillermo Hoyos a la espera de la habilitación de Cristian González.

 

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