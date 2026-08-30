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Ante Países Bajos

Los Leones cerraron con el tercer puesto un Mundial inolvidable

Consiguieron la medalla de bronce en un partidazo ante el local y campeón olímpico. Fue 2 a 1 con goles de Domene y Matías Rey. Un fin de semana de gloria para el hockey nacional. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Un gol de Matías Rey, capitán, seis veces mundialista y símbolo de Los Leones, a dos minutos del final le dio a la Selección argentina de Hockey sobre césped masculino la medalla de bronce en el Mundial desarrollado en Bélgica y Países Bajos.

 

 

Justamente fue el equipo local el que sucumbió ante los argentinos en el partido por el tercer y cuarto puesto, que los argentinos se llevaron por 2 a 1.

 

 

Luego de los dos primeros cuartos de paridad en cuanto a la posesión y a las llegadas; en el tercero el dominio de Los Leones se materializó a los 11 minutos cuando el cordobés Tomás Domene desvió la bocha en el semicírculo y generó la primera alegría.

 

 

Los neerlandeses no estaban dispuestos a regalar el tercer puesto ante su gente y con el antecedente de ser los campeones olímpicos actuales. En el último cuarto, Floris Middendorp consiguió la igualdad luego de desviar muy bien en un córner corto.

 

 

El gol de Rey, también de córner corto, pero en la segunda jugada, definió el encuentro que tuvo un momento de dramatismo en los últimos segundos, con tres córnes favorables al equipo local que los argentinos defendieron con fiereza.

 

 

La medalla de bronce de Los Leones completó un Mundial inigualable para el hockey argentino que consiguió el sábado el título en el certamen femenino.

 

 

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