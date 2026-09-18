"Chicos Mentha" recuerda a su fundador con una canción que es "música y memoria"

El domingo 12 de mayo de 2024 fue un día triste para la música alegre de la provincia. Luego de algunas complicaciones con su salud, murió Juan Cruz “Cacho” Herrera, percusionista y fundador del Grupo Menta. A más de dos años de aquella partida dolorosa, la agrupación –reformulada a los tiempos y encabezada por su hijo Germán bajo el nombre “Chicos Mentha”- le rindió un sentido homenaje.

Un video de notable calidad técnica, grabado en Casa Mollo y subido a las redes el viernes 18 de septiembre recuerda a aquel músico tan corpulento como bueno. El tema se llama “Si volvieras” y es un elocuente mensaje compuesto por la familia para “Cacho”.

El responsable del grupo indicó que el tiempo de duelo entre el fallecimiento de su padre y la exposición del video fue necesario y que la intención es convertir la ausencia en “música y memoria”.

La letra de la canción fue escrita por Juan Cruz Herrera (h), ex animador del grupo, y refrenda el aroma familiar que históricamente rodeó a la banda. De hecho, en la grabación del video participó Germán Herrera hijo en el bajo -nieto de "Cacho"-, más Martiniano Gato en la batería y el guitarrista Gustavo Suárez.

“Anque la canción nació de un tema personal, buscamos que cada uno encuentre en ella su propia historia”, dijo Germán, quien recordó que en 2026 se cumplen 30 años del conjunto.

El regreso a Casa Mollo de “Chicos Mentha” será el 10 de octubre con una actuación en vivo en el patio de la casona y la presentación oficial del videoclip.