Villa de Merlo: vecinos debatieron el futuro urbanístico en un nuevo taller barrial

Los vecinos se internalizaron en el presente de la ciudad, con proyección al futuro. Foto: gentileza.

El fin de semana, el Salón Parroquial de Villa de Merlo fue escenario del séptimo Taller Barrial, una iniciativa impulsada por la agrupación "Ciudadanía por una Participación Activa" en el marco del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

La convocatoria reunió a vecinos históricos y comerciantes locales en un espacio de diálogo plural que enriqueció la construcción colectiva sobre el presente y futuro de la ciudad.

Durante la jornada, que combinó la puesta en contexto del proceso participativo con un mapa colectivo sobre imágenes satelitales, se vertieron diversas apreciaciones sobre las problemáticas urbanas.

Entre los reclamos más recurrentes, los participantes señalaron que el centro ha perdido impronta visual para privilegiar la Avenida del Sol, y propusieron avanzar hacia la peatonalización, el soterramiento del cableado, la mejora en rampas para discapacitados y la recuperación de frentes históricos mediante créditos blandos.

La situación comercial también ocupó un lugar central en el debate. Los asistentes manifestaron inquietud ante la falta de orientación en las inversiones municipales, advirtiendo sobre una alta concentración de negocios del mismo rubro y la creciente presión de bazares multiproducto frente a los comercios de menor escala.

Asimismo, la plaza central generó cruces de opiniones sobre su uso —desde ferias y actividades culturales hasta su rol como espacio de circulación—, coincidiendo de forma mayoritaria en que ha perdido identidad debido al deterioro del arbolado y un alumbrado que, según sugieren, debería ser más cálido y colonial.

Para los organizadores, el saldo más importante del encuentro fue la imperiosa necesidad de rescatar la cultura inmaterial y la "Identidad Merlina" frente a una visión comercial o meramente reducida a la realización de eventos.

Como corolario, la experiencia dejó planteada la misión de estructurar un próximo taller dedicado exclusivamente a profundizar en la identidad local, replicando la exitosa metodología participativa ya aplicada en otros puntos del distrito como Tala Caído y Piedra Blanca Abajo.

Desde el espacio enfatizaron que la participación ciudadana no es un hecho aislado, sino una herramienta fundamental para construir comunidad y democracia.