  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

10°SAN LUIS - Miércoles 30 de Septiembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

10°SAN LUIS - Miércoles 30 de Septiembre de 2026

EN VIVO

Crisis económica

Fernando Gatica cruzó el plan de Poggi: "De desendeudamiento no tiene nada"

El titular de ATE San Luis cuestionó la iniciativa oficial, aseguró que solo beneficia a los bancos y sentenció que la solución es mejorar los sueldos.

Por redacción
| Hace 2 horas
Fernando Gatica, secretario General de ATE San Luis. Foto: ATE.

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, lanzó duras críticas contra el Programa de Desendeudamiento e Incentivo al Consumo Familiar impulsado por el gobernador Claudio Poggi, al señalar que la iniciativa oficial carece de un sentido real de alivio para los hogares y termina favoreciendo principalmente a las entidades financieras.

 

 

Tras participar en el debate legislativo en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo despacho en comisión, el referente sindical ironizó que lo único rescatable de la propuesta es el título.

 

 

En esa línea, argumentó que el mecanismo planteado no reduce el pasivo de los ciudadanos, sino que añade una deuda nueva bajo la promesa de refinanciación, un terreno en el que los bancos ya operan habitualmente sin necesidad de una ley provincial.

 

 

Para el dirigente gremial, el endeudamiento masivo de los empleados públicos no responde a una mala administración de los recursos domésticos, sino al profundo impacto de las políticas de ajuste implementadas desde el Ejecutivo.

 

 

Gatica advirtió que ninguna reestructuración de deudas será efectiva si los salarios continúan deprimidos y sin poder de compra, ya que las familias volverán a endeudarse para cubrir sus gastos corrientes.

 

 

Finalmente, el titular de la seccional provincial remarcó que el verdadero camino hacia el saneamiento económico pasa por recomponer los ingresos estatales, medida que, según indicó, no solo devolvería dignidad a los trabajadores, sino que reactivaría de inmediato el consumo en todo el territorio provincial.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo