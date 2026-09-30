Fernando Gatica cruzó el plan de Poggi: "De desendeudamiento no tiene nada"

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, lanzó duras críticas contra el Programa de Desendeudamiento e Incentivo al Consumo Familiar impulsado por el gobernador Claudio Poggi, al señalar que la iniciativa oficial carece de un sentido real de alivio para los hogares y termina favoreciendo principalmente a las entidades financieras.

Tras participar en el debate legislativo en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo despacho en comisión, el referente sindical ironizó que lo único rescatable de la propuesta es el título.

En esa línea, argumentó que el mecanismo planteado no reduce el pasivo de los ciudadanos, sino que añade una deuda nueva bajo la promesa de refinanciación, un terreno en el que los bancos ya operan habitualmente sin necesidad de una ley provincial.

Para el dirigente gremial, el endeudamiento masivo de los empleados públicos no responde a una mala administración de los recursos domésticos, sino al profundo impacto de las políticas de ajuste implementadas desde el Ejecutivo.

Gatica advirtió que ninguna reestructuración de deudas será efectiva si los salarios continúan deprimidos y sin poder de compra, ya que las familias volverán a endeudarse para cubrir sus gastos corrientes.

Finalmente, el titular de la seccional provincial remarcó que el verdadero camino hacia el saneamiento económico pasa por recomponer los ingresos estatales, medida que, según indicó, no solo devolvería dignidad a los trabajadores, sino que reactivaría de inmediato el consumo en todo el territorio provincial.