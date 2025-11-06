ATE San Luis repudió la prórroga de la restricción de acercamiento a Hissa

Para el gremio, la medida judicial no es más que un intento por criminalizar la protesta. Foto: ATE.

ATE San Luis se encuentra en un presente plagado de obstáculos y embates desde las esferas del poder, que no toleran los reclamos de los trabajadores. En el ámbito comunal, el sindicato viene de una lucha judicial clave, donde fue señalado tras un conflicto ocurrido en enero del 2024. Por entonces, luego de una protesta, acusaron al gremio de diferentes cuestiones, entre ellas, de romper una puerta. Desde la Municipalidad efectuaron una presentación judicial y, en ese marco, generaron una restricción de acercamiento para el secretario General, Fernando Gatica, y los integrantes de la Comisión Directiva y trabajadores municipales, Florencia Mendoza y Walter Barroso. Ahora, el abogado de Gastón Hissa pidió —en una audiencia— renovar dichas restricciones. La Justicia hizo lugar. Para la entidad gremial, se trata de una actitud inaceptable, que busca generar miedo en aquellos que reclaman dignidad.



Fuerte comunicado



ATE San Luis emitió un comunicado en el que planteó la postura gremial frente a los hechos. El sindicato apuntó que se viene planteando un plan de lucha permanente, donde exigen recomposición salarial urgente, recategorizaciones, pases a planta permanente y el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad e higiene. Frente a distintas medidas llevadas adelante, lamentaron que el intendente decidió llevar adelante "un plan sistemático de estigmatización y persecución en contra de quienes exigen mejoras legítimas".



"Basta de persecución sindical y de criminalización de la protesta. La lucha continúa, salarios dignos ya", pronunciaron.



El texto agrega que este nuevo pedido de restricción de acercamiento se presenta como una amenaza por posibles hechos de violencia por parte de ATE en el Día del Trabajador y la Trabajadora Municipal. Pero aseguraron que estas observaciones no son contrastables con la realidad: no hay hechos ni pruebas que acrediten dichas intimidaciones.



En ese sentido, resaltaron que aunque el escenario es absolutamente desfavorable para los trabajadores municipales, ATE no llevaría medidas gremiales al festejo, porque creen que esa jornada merece "mucho respeto", dado que es el día en que se reconoce la gran labor cotidiana del personal comunal.



Por último, destacaron que apelarán la medida, ya que entienden que es arbitraria y excesiva. También puntualizaron que en la definición de la causa penal que se abrió en 2024, quedó en claro que "no existieron amenazas y se rechazaron las denuncias".



"Exigimos el cese inmediato de la persecución a nuestros y nuestras compañeras delegadas y delegados, por el solo hecho de llevar adelante la lucha por el respeto de los derechos laborales, el reclamo por un salario digno y las mejoras en las condiciones laborales vigentes", concluye el comunicado.

