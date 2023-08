Una madre espera que su expareja le restituya su hijo

La jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia 3, Ana Belén Villegas, dictó una orden nacional de restitución del hijo de una mujer venezolana que vive en San Luis. La mujer, K.B., cursó la solicitud ante la Justicia, ya que el padre del menor y expareja de ella, viajó con el niño a Buenos Aires para pasar las vacaciones de invierno, pero hasta el momento no lo retornó a su madre, con quien vive en San Luis desde 2020.

La mujer de 38 años había autorizado a que su hijo viajara el 6 de julio junto a su padre a Hurlingham. Lo hizo mediante un acuerdo firmado en la Comisaría del Menor. La única condición fue que regresara el 22 del mismo mes para retomar el ciclo lectivo.

Sin embargo, el padre no devolvió al niño, que también es venezolano, en la fecha acordada. Eso la llevó a presentar una denuncia en la Comisaría del Menor el 23 de julio. “Él me dijo que no tenía plata para viajar. Yo le dije que debía cumplir con lo que se había comprometido y desde ese momento perdí contacto con mi hijo”.

K.B. mencionó que firmaron el acuerdo en la Comisaría, ya que “quería hacer las cosas bien. Yo me separé de él por violencia y le pusieron tres órdenes de restricción. Cuando vencieron, me pidió ver al niño y yo accedí, pero hicimos el acuerdo por si pasaba algo”.

La denuncia fue elevada a sumario y el caso llegó al Juzgado de Familia 3. El 26 de julio, la jueza emitió una orden de restitución inmediata del niño a su centro de vida en San Luis, donde el niño “asiste a la escuela, a primer grado, y participa en actividades extracurriculares como el club de fútbol”, explicó la madre.

El padre del menor no cumplió con la restitución y bloqueó el contacto entre ella y su hijo. K.B. viajó a Buenos Aires una semana después de emitida la orden, se presentó en una comisaría y fue con la Policía a la casa del padre a retirar al niño. Pero nadie salió de la vivienda.

La mujer, que vive desde 2019 en Argentina y desde 2020 en San Luis, volvió sin su hijo. Cuando llegó a San Luis se enteró que, luego de que la jueza determinó la restitución, el padre la denunció por violencia contra el niño. En ese tiempo, la madre descubrió por terceros que el padre había inscripto al niño en una escuela en Hurlingham, a pesar de estar matriculado en esta ciudad.

El Poder Judicial de San Luis le informó que la demora en la restitución se debe a problemas de jurisdicción entre las provincias de San Luis y Buenos Aires. La jueza de familia de San Luis no tiene jurisdicción en Buenos Aires y debe solicitar la cooperación de las autoridades competentes en el partido de Morón.

Una vocera judicial explicó que el proceso de restitución ha sido tramitado y todas las diligencias están hechas. Sin embargo, las demoras son producto de la falta de colaboración de las autoridades de Buenos Aires debido a la complejidad del caso y la jurisdicción involucrada. La jueza en San Luis ha trabajado con urgencia, pero la respuesta de Buenos Aires es crucial para la resolución.