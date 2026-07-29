Gimnasia y Esgrima La Plata venció a River Plate y profundizó su crisis deportiva

Gimnasia y Esgrima La Plata se aprovechó de un River Plate diezmado desde lo físico y futbolístico y lo venció por 1 a 0 con el gol de Steimbach. El duelo correspondió a la segunda fecha del Clausura de la Liga Profesional, y significó la cuarta derrota consecutiva del Millonario por torneos de AFA.

El comienzo del Millonario en el Bosque fue auspicioso. Salió dispuesto a apretar a su rival contra su propio arco, y dominó a gusto y placer la pelota durante los 20’ iniciales. Sin embargo, le costó encontrar claridad en la zona de definición.

Respecto a las canches de gol, en toda la primera mitad tuvo tres, de las cuales dos fueron remates desviados de Ángel Correa (el conductor del equipo en ofensiva) y Mauro Arambarri; y la restante un offside milimétrico ante la definición sin suerte de Freitas en el mano a mano, y de Beltrán en el rebote.

Gimnasia entendió a la perfección el rol a cumplir. Esperar agazapado, intentar recuperar y salir eyectado para lastimar de contragolpe. Así, tuvo varias dos oportunidades clarísimas de Jeremías Merlo, que aprovechó los espacios dejados por la subida de Gonzalo Montiel. En la primera que tuvo remató apenas desviado, y en la siguiente tiró el centro para el remate sin puntería de Ignacio Miramón.

El cuadro local también generó por la vía aérea. A los 9’, Steimbach le ganó la carrera a Acuña y sin éxito conectó de cabeza un centro desde la izquierda. Sobre 25’, Giampaoli se quedó en el área a la salida de un córner, y venció en el salto a los defensores para sacar un cabezazo desviado por poco.

River sufrió muchísimo el complemento, fundamentalmente desde lo físico. El equipo de Coudet lamentó las bajas por lesión de Mauro Arambarri, Marcos Acuña y Ángel Correa, y mermó su entrega a nivel general. El cabezazo a las manos del arquero de Lucas Beltrán en la puerta del área chica fue la única luz de esperanza.

El Lobo olió sangre y fue a buscar el premio. Se envalentonó, apretó el acelerador y comenzó a llegar con claridad en el tramo final del encuentro. Avisó con un mano a mano de Maximiliano Zalazar que defendió como pudo Joaquín Freitas, y pasó por caja con el centro del mismo jugador y el cabezazo letal de Steimbach.

El autor del gol tuvo en sus pies el segundo grito, aunque su remate desde corta distancia reventó el travesaño. El Millonario estaba para el cachetazo, y solo pudo ensayar una respuesta para alcanzar el empate con el cabezazo desviado de Martínez Quarta, y el remate de González que sacaron sobre la línea.

De esta manera, River Plate sufrió su cuarta derrota consecutiva por torneos organizados por AFA, teniendo en cuenta la caída ante Belgrano, Barracas Central y Gimnasia por torneo local, y con Aldosivi por Copa Argentina. El equipo de Chacho, lejos de arrancar.

Los Andes.