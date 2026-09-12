Clasificación del TC: todo lo que tenés que saber

La actividad sabatina del Turismo Carretera en el autódromo puntano, enmarcada en la undécima fecha del año y el arranque de la Copa de Oro 2026, culminó con modificaciones sustanciales en la tabla general. El desarrollo normal de la prueba cronometrada se vio condicionado por las adversas condiciones climáticas y la sorpresiva presencia de la nieve en la región.



Tras las verificaciones y determinaciones de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, se aplicaron recortes de tiempos y penalidades a distintos protagonistas. Tobías Martínez, quien había concluido en la décima segunda colocación, sufrió el retiro total de sus registros y descendió al último puesto del clasificador.

En la misma línea, Juan Bautista De Benedictis debió resignar diez lugares por una sanción previa, pasando del décimo al vigésimo lugar, mientras que Marcos Castro Serrano retrocedió desde el cuadragésimo séptimo al quincuagésimo segundo lugar por una penalización análoga.



Pese a las modificaciones en el lote de persecución, Luis José "Josito" Di Palma logró mantenerse firme en la cima del clasificador general. El podio parcial de la tanda quedó completado por Julián Santero y Mariano Werner, seguidos de cerca por Nicolás Bonelli, Germán Todino, Juan Martín Trucco, Nicolás Trosset, Facundo Ardusso, Matías Canapino y Juan José Ebarlín, quienes completaron los diez primeros puestos de cara a las series decisivas.



Con datos de Carburando/Redacción.

