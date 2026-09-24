Bruno De Genaro enorme y veloz: medalla de bronce en los 400 con vallas

Bruno De Genaro se consolidó en la elite de la velocidad continental con el tercer puesto en la final de los 400 metros con vallas de los Juegos Suramericanos de Santa Fe. El atleta puntano había tenido el miércoles una calificación impecable que le permitió estar en la prueba definitoria.

Por el carril 7, Bruno terminó la carrera en 49,76, un tiempo inferior a los 49 segundos y 92 décimas que marcó este año y que era hasta hoy su mejor registro personal.

La carrera fue ganada por el brasileño Matheus Lima, quien completó el recorrido en 48,58. Su compatriota Francisco Dos Reis, con 48,73 ganó la medalla plateada.