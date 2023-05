Giovanni, la promesa viral de la música puntana

La sangre tira", dice el dicho y Juan Ignacio Marini lo tiene muy claro. El artista, más conocido como Giovanni, es nieto del reconocido compositor Saúl Bustos, dueño de una huella en la música puntana y nacional. El joven de 16 años desea lo mismo, pero inspirado en los ritmos más actuales que hoy son furor como el trap, el rap o el reggaeton.

Así fue que utilizó la plataforma "TikTok", que últimamente se transformó en el medio más influyente en el mundo, para que los usuarios supieran de su existencia.

Como cualquier persona que le gusta crear videos, Giovanni grabó varios donde dio a conocer su música, pero principalmente uno sobre San Luis, contando la cantidad de habitantes y nombró a Juan Pascual Pringles como uno de los héroes que nació en suelo puntano. Lo interesante fue que, en el mismo video, explicó cómo él se convertiría en "la próxima hazaña nacional" gracias a sus canciones.

A los pocos minutos el video se hizo viral y sumó más de trece mil "me gusta" y el artista comenzó a escalar con su número de seguidores. Sus temas como "Mamasita" o "Ansiedad" se pueden escuchar en Spotify y YouTube, y su talento va en potencia gracias a la simpatía y la buena energía que irradia.

"TikTok" es el mejor medio actualmente para aumentar mis oyentes. Decidí vincular mis videos con mi provincia porque veo que no hay muchos artistas en San Luis que hayan triunfado y me gustaría ser uno de los primeros. Me sentí muy bien al saber que fue viral el video porque la gente se sintió identificada conmigo y creo que eso es uno de mis principales valores como artista", expresó Giovanni.

El cantante decidió incursionar en el género del reggaeton porque es lo que más disfruta escuchar. Sin embargo, de pequeño era usual que indagara por diversos estilos gracias a las influencias de su familia. "Mi abuelo me llevó por primera vez a un estudio de grabación y me volví loco, me encantó", recordó.

Giovanni sabe que cualquier paso que dé junto a la música tendrá el apoyo de sus amigos y colegas que estarán detrás de él para sostener su carrera y sus logros por eso emana una seguridad increíble.

"Cuento con el apoyo de mis amigos íntimos y mis familiares, Mi mamá es mi fuente principal, se transformó en mi manager y hasta me ayuda con las composiciones y mi estética. Tengo relación con algunos artistas de acá, pero con el que crecimos juntos en el ambiente es con mi amigo Juanchi Cavalie, con quien componemos a la par", explicó el adolescente que decidió cambiar su nombre Juan por Giovanni porque sonaba mejor si se pronunciaba en italiano.

El 2023 se transformó en un año de cambios positivos para Marini. Su deseo más fuerte es tocar en todos los escenarios posibles y que su música se conozca en el país. "Quiero que San Luis tenga un referente musical urbano, pero principalmente quiero que mi música crezca y que los shows vengan solos", destacó.

El joven agregó que es difícil lanzarse al mundo de la música, pero una vez que se animó todo fue muy lindo para él. "El esfuerzo, la personalidad, originalidad y perseverancia tienen mucho que ver con los resultados", concluyó.

Redacción/MGE