Un jueves con tambores, música, una escritora volcada al teatro y un solista chileno

JUEVES

Una voz que nace

Una de las voces llamadas a renovar la música folclórica de San Luis es la de Brayan Gatica, quien regresará a All rigth para cantar sus temas y los clásicos de un cancionero que conoce bien. A partir de las 22 en el bar de la Illía, con entrada gratis.

El fuego y sus restos

Parece que en un momento de la historia Roma ardió y quedaron sus cenizas. Con eso, un grupo puntano bautizó a la banda, que se llama “Cenizas de Roma” que hace puro rock y que lo demostrará, nuevamente, en el Centro Cultural Puente Blanco, a partir de las 20, con entrada a 5 mil pesos. Abre Spurgin.

Punk y folk desde Chile

El folk punk de Anton Hysteria llega desde Chile para mostrar un género inusual en un lugar inusual. Casa Mollo recibirá la obra trasandina del cantante que gira por el país con su nuevo disco, “Zapatillas rotas”. Gratis, a partir de las 22:30

De un arte a otro

La prolífica escritora Desiré Blair ingresa al mundo teatral con “Monstruos”, una novela que es también una obra de teatro. En el estreno, que será en la sala Berta Vidal de Battini a las 21, habrá invitados especiales y una historia como las que acostumbra la pluma de Blair.

La fiesta que faltaba

Una propuesta muy especial tiene Casa Wicca para empezar a mover la jam de percusión. Una fiesta donde la música que se baila la hacen los mismos bailarines. Así es más o menos la reunión que comenzará a las 20 y que tendrá barra, música en tiempo real y juegos. La entrada cuesta 4 mil pesos y la experiencia vale la pena.

Vamos a ver cómo es

Un gran momento para los más chicos se vivirá en la sala Clara Chutún de San Francisco del Monte de Oro con la llegada de un coro que hará las canciones de María Elena Walsh. Un adelanto del festejo del Día del Niño con entrada gratuita que comenzará a las cuatro de la tarde.

VIERNES

Escondidos pero expuestos

La cuarta edición de los recitales en el Atelier Cultural tiene a The Rómulos con sus rocks altaneros para celebrar el inicio de un fin de semana con buena onda. La dirección se da a los interesados por mensaje privado.

Peña solidaria

Jonathan Pizarro, Adrián Bustos, Leandro Orozco, el Dúo Terranova y Nini Parcera se reúnen en una peña llena de música y sabores en beneficio de una mujer que necesita una operación. Será en “Lo de Peky”, en Potrero de los Funes, a partir de las 21:30 con entradas a 5 mil pesos.

Norma por dos

La segunda función de “Norma” tendrá las verdades de las segundas veces. La pieza protagonizada por Marilén Urquiza será a las 21 en Escenativa, de Merlo. Se deben hacer reservas porque el espacio es acotada.

Dulces y música

La fiesta de la dulzura en Merlo empieza con stands y números artísticos. La primera jornada reúne a Lira y Orfeo, La Sanluistango, Herencia chamamecera y Repika2. En el parque recreativo de la localidad, con entrada gratis.

Simón canta

Las canciones alegres y vistosas de Simón Aguirre llegan a Buena Esperanza, con la esperanza de armar una noche épica en The Forrest. La noche sabe de qué habla cuando canta la nueva voz del cuarteto nacional.

El futuro está en tus manos

Veinte grupos de San Luis se unen para recordar a Luis Alberto Spinetta, el centro del ciclo “Mañana es mejor”, que tiene como entrada solidaria dos cuadernos de tapa dura. La reunión comienza a las 18 en Casa Mollo y las canciones de “El Flaco” van de un lado para el otro.

La reina del baile

Es la Uno, es la mejor, es la más popular, es Magui Olave, la cantante cordobesa que vuelve a la provincia para tocar con su banda en By One de Villa Mercedes. La acompañan Uno x Uno y La Zabrosona, dos grupos que saben lo que es hacer bailar a su gente.

Una disculpa sanjuanina

Un poco de teatro que viene de San Juan propone el Portal 271 de Villa Mercedes con “Bye pedir perdón”, un drama hecho y derecho para público que busca mensajes. A partir de las 21 en el espacio que destile cultura.

Del bar al teatro

Eduardo “El Tano” Palmero llega a la sala Hugo del Carril luego de una gran carrera por los bares y pubs de San Luis en donde cantó una y otra vez los temas de Joaquín Sabina, Juan Carlos Baglietto y otros clásicos de la música en castellano. El recital, que festeja 35 años de carrera, comenzará a las 21:30.

Lo que no encaja

El taller de actuación que dictó Javier Vivas en Villa Mercedes llega a su primera presentación en la sala de La Oveja negra con un show que se llama “Caja negra” y que tiene la particularidad de ser comprendido por monólogos que no encajan. La primera función será a las 21 con anticipadas a 7 mil pesos.

Flamenco con todo

Uno de los exponentes del flamenco más reconocidos de la música nacional es Héctor Romero, quien presentará “Aflamencalma”, un espectáculo ideal para los amantes del género. Será en el espacio Cultural Mandala, con invitados como “El Chulo” Medina, “Checho” De Battista y Emanuel Aguilera. A las 21, con entradas a 10 pesos.

Humor gratis

Empezar el fin de semana riendo es un buen plan que la gente de “5G stand up” puede ayudar a concretar. En Tarráceo, de Rivadavia 1140, los humoristas puntanos convocan a seguidores y nuevos espectadores en un show con entrada gratuita que comenzará a las 22.

Todo lo criollo

La música criolla de “Los Duarte” hace pie en el Boliche Don Miranda de Villa Mercedes con folclore y una carta de comida ideal para hacer que la tradición sea aún más sabrosa. El recital comenzará a las 22.

La pregunta del millón

Urraca y Chelín siguen con su gira teatral por la provincia y llegan a Pimienta, el espacio que está al frente del Rectorado de la UNSL. La obra se llama “Qué sentís cuando miras el espacio que habitas?” y mezcla circo, comedia y teatro para todas las edades.Empieza a las 21.

Dos dúos dos

Dos para Cuyo y Cómplices tienen varias cosas en común. La más notoria es que componen una camada de nuevos grupos muy interesantes en la provincia. La otra, que tocan el All right para comenzar el fin de semana de inicios de agosto.

SÁBADO

La máquina de cantar

Cristina Bunkowsi regala sus canciones en compañía de Charly Quiroga y se abre paso en la escena musical de la provincia. A partir de las 22 toca en “El bar de la esquina”, con entradas a 5 mil pesos y la buena idea de donar lo recaudado a dos amigas que necesitan una ayuda.

El trío ferroviario

Tres reconocidos músicos de la provincia juntan sus talentos por primera vez para hacer el nuevo folclore: Mario Loyola, Hernán Tarasconi y Leandro Ojeda dialogan a partir de las 21 en La ferroviaria, la vinería cercana al Puente Blanco.

Rock mono

Las canciones del rock nacional que acompañaron a toda una generación vuelven a sonar en All right con Monofobia, un cuarteto lleno de rayos, centellas y buena onda. Será el segundo turno de una noche que empezará con más música.

Caja que encaja

El taller de actuación que dictó Javier Vivas en Villa Mercedes llega a su segunda presentación en la sala de La Oveja negra con un show que se llama “Caja negra” y que tiene la particularidad de ser comprendido por monólogos que no encajan. La primera función será a las 21 con anticipadas a 7 mil pesos.

Un público respetable

No será la primera vez que La yugular lleve sus covers redondos y de ricota a “Rush”, el nuevo espacio que está en la zona del Puente Blanco. A partir de las 22, la banda tiñe de rock un lugar acostumbrado a deambular por todos los rubros.

Dulce Pedro

Con Pedro Aznar a la cabeza, la grilla de la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Dulzura, que se hace en Merlo tiene a Banshee, Long play, Off beat y La Rocka. Con entrada gratis, la fiesta abre temprano y los recitales empiezan a las 20.

Amigos peñeros

La gran peña de “La Pucha” tiene en Lo Peky a unos amigos que siempre es mejor tenerlos de amigos: Brayan Gatica, Los Juárez, La seña, Alma gaucha, Los Alma y, por supuesto, los anfitriones que harán que todo suene mejor. Las anticipadas se consiguen a 7 mil pesos.

Esperamos sentados

“Una en un sillón” se presentó con éxito en un festival que el Portal 271 organizó a principios de año. Como hubo gente que se quedó con ganas de verla, la obra regresa a la provincia y al portal para una nueva presentación. Será a partir de las 21.

Conexión brasileña

En San Francisco del Monte de Oro hay una diva que hace reír y emocionarse con las mismas herramientas. Es el personaje de “Divina diva”, el unipersonal de la brasileña Thais Folk que llega por primera vez a San Luis. La función especial será en Exótica, de Pedernera 1080.







Mensaje en una botella

Con Sting, Copeland y Stewart como guía, “The Police men” es una banda de Buenos Aires que recalca la música de “The Police”, de los clásicos a los Lados B. Por primera vez en San Luis, el grupo se presentará en el Cine Teatro, a partir de las 21 y con buenas perspectivas.

La noche de la dulzura

No hace más falta que Sabroso anuncie una fecha en San Luis para que los fanáticos esperan el recital con ansias y devoción. El ritual se repetirá en el Royal Arenas, donde el público tendrá espacio y ganas de bailar. Las entradas se consiguen en entradalibre.com.ar.

Sin penas ni olvidos

El humor sano y serrano de Doña Jovita regresa a la provincia con una función especial que se hará en el teatro del Golden Palace, en San Martín y Belgrano. Será a partir de las 22, con un show convenientemente llamado “Quitapenas” que tiene entradas preferenciales a 30 mil pesos y las generales a 20 mil.

Un festejo extenso

El largo festejo por los largos 60 años de Los cantores del manantial tiene una peña especial que se hará en Roma Multiespacio, en la calle Gervasio Escudero, en el sur de la ciudad, a las 21:30. Los mejores amigos de los próceres de la tonada puntana estarán invitados.

Reggae folclórico

“Chúkaro”, un dúo que tiene canciones que van del folclore al reggae tiene una fecha en Pimienta, el bar de la calle Estado de Israel donde también se puede comer algo rico. A partir de las 21 con entrada gratis.

La cumbia concentra

Un rejunte de buenos músicos de la provincia será el marco de la nueva edición de Esto es cumbia, el ciclo bailable de Casa Mollo. Estarán Ritual percusión, invitados especiales, Vivencias musicales y Amantes de la cumbia. Una noche ideal para mover el cuerpo.





DOMINGO

Es un montón

Pablo Molinari estrena en San Luis su nuevo show llamado “Demasiado”, que tiene a la abundancia como tema central y a la ocurrencia del actor como punto de partida. Será a las 20 en la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco.





Rock de camisa a cuadros

Para celebrar los 10 años de “Historias”, uno de sus discos más reconocidos, La Beriso organizó una gira que, por supuesto, no pudo dejar afuera a San Luis. Así es que la banda de Rolando “Rolo” Sartorio tocará en el Cine Teatro a partir de las 21 con entradas que van de los 40 mil hasta los 60 mil.

Final sin estridencias

El cierre de la fiesta de la dulzura tendrá a Sencillito como número central en una grilla que incluye a El Salta y las lindas, Naure, Astiyas del mismo palo, y Arambaleba. Una noche que se va con la amargura.



