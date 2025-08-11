Una pareja que salta al vacío en el teatro y en su casa

Es muy difícil para Esteban Agnello y Leticia Gili no terminar hablando de teatro. Cuando ven una serie, cuando salen a caminar, cuando entrenan, siempre una escena posible, una improvisación graciosa o un recuerdo sobre las tablas aflora en la charla. La pareja mendocina lleva 25 años de trabajo y cinco menos de matrimonio.

Se conocieron en las clases de Ernesto “El Flaco” Suárez, gloria viviente de las tablas mendocinas que dictaba sus clases en la sala Pulgarcito, del Parque de General San Martín. “Nos formamos durante muchos años con él, en la Facultad de Teatro, y después de forma propia, autodidacta, trabajando la improvisación y estudiando mucho”, dijo Leticia en una entrevista con El Diario de la República.

La dupla presentará su show “Amor a primera risa” por primera vez en San Luis a las 20:30 del jueves, víspera de feriado, en “Un tal René”, el espacio de Cruz de Piedra que se consolida con propuestas de stand up que incluye entrada y pizza libre a 40 mil pesos si la entrada se compra anticipada. Leticia y Esteban dijeron estar muy entusiasmados con venir a la provincia, donde han estado solo de paso en algunas contadas ocasiones.

El show tuvo mucha repercusión en redes sociales y tiene a la improvisación como base. Como teatreros independientes del interior, a la dupla siempre le costó dar a conocer su obra, una tarea que con Instagram y Tik tok se resolvió y sus videos en donde hacen humor con las palabras que les provee el público se convirtieron en virales.

Todos los sábados, el matrimonio tiene su ciclo inamovible en Mendoza, donde llenan todos los fines de semana. “Lo que nos gusta de la improvisación –dijo Leticia- es que es un género que está muy vivo, el teatro en sí está vivo, pero la improvisación se crea en el momento, es el aquí y ahora, el presente mismo, la espontaneidad”.

Hace dos años que “Amor...” es un éxito que precedió a otro show que en Mendoza tuvo mucha repercusión y en el que Gili y Agnello compartieron obra con otros actores de su provincia. Con ese espectáculo pasaron 16 años, hasta que se disolvió y la pareja decidió continuar con el estilo. “Nos llevamos muy bien en el escenario porque, al ser pareja, la comunicación fluye de una forma hermosa”, agregó la actiz.

La gente que vaya a “Un tal...” se va a encontrar con un show totalmente creado en el momento en que los humoristas les piden anécdotas, situaciones, una frase o una palabra y a partir de allí van creando una noche que, además, es participativa.

Para la pareja, la improvisación es un desafío constante “que pone a prueba nuestra capacidades y nos invita a la valentía de saltar al vacío”. Esa es la mejor definición que Leti y Esteban encuentran para describir lo que hacen.

“No sabemos con qué nos vamos a encontrar cada noche pero nos sirve para reforzar nuestra confianza, en uno mismo y en el compañero”, dicen los improvisadores que aseguran que salen a escena con la certeza de que serán capaces de sortear cualquier situación que se presente. Por supuesto que en alguna ocasión se encontraron con que el público les pasaba una palabra complicada pero con la base de que el teatro es un arte vivo, la superan con “algo que no tiene límites: la imaginación”.

Padres de Merlín, un adolescente que de 17 años, Leti y Pablo fueron amigos durante ocho años (“siempre nos hemos querido muchísimo”, dicen) hasta que el amor surgió, a primera risa. Estuvieron de novios un poco más de un año hasta que se casaron y continuaron la vida en el escenario y en su casa. “Yo creo que durante las funciones hacemos terapia –compara la actriz- porque también contamos cosas personales, dentro de situaciones o cosas. El teatro es parte de nuestra vida”.