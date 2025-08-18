De las milongas puntanas al Mundial de Tango

Los inicios de la pareja de tango conformada por Tatiana Calderón y Damián Zúñiga fueron en 2017, cuando la joven, entusiasmada, llegó a las clases que el profesor dictaba semanalmente. A partir de entonces pasaron muchas cosas entre ellos: conformaron una pareja de baile muy respetada en la región, se enamoraron y a partir del miércoles participarán de la nueva edición del Mundial de Tango de Buenos Aires.

Si bien saben que la competencia será dura entre las más de dos mil parejas –que representa un número récord- que formarán parte del torneo, las expectativas que se trazaron son altas. “Vamos a intentar llegar lo más lejos posible, estamos ensayando mucho para eso”, dijo Zúñiga, quien se mostró optimista con la performance.

Convencidos de que la competencia es primero contra ellos mismos, la intención de Damián y Tatiana es mejorar cada año, sumar experiencia y sacarle viruta a cada escenario que pisan.

Para llegar al Mundial los puntanos ganaron una preliminar que se hizo en abril pasado en Luján de Cuyo, donde ganaron la categoría Escenario, una de las dos que se realizarán en Buenos Aires desde el miércoles hasta 2 de septiembre. La pareja se presentó en ambas disciplinas: la otra es Tango Salón, en la que terminaron cuartos.

La coreografía que presentaron entonces es la misma que llevarán al Mundial. La desarrollan hace dos años con correcciones “de grandes profesionales y de algunos amigos y colegas a los que les pedimos su asesoramiento”.

Calderón, docente de Danzas clásicas en un colegio secundario de San Luis, de 35 años; y Zúñiga, nacido en San Rafael, encargado de Sistemas en la Universidad Católica de Cuyo, de 39, son parte desde hace ocho años de “La máquina tanguera”, una academia y productora de espectáculos de tango que cada vez tiene más seguidores gracias a sus reuniones en distintos salones de la ciudad, entre los que se destacan los miércoles de Casa Mollo.

Damián llegó de su ciudad natal en 2016 y de inmediato se puso a dar clases de tango. Tatiana se sumó a las clases al año siguiente y en 2019 se formó la pareja artística interrumpida por la pandemia y retomada en 2021. Para entonces, el amor había tocado los corazones de los tangueros.

Los bailarines coinciden en que el hecho de convertirse en pareja los hizo mejorar las tareas arriba del escenario. “Trabajamos mejor, más fuerte, con más confianza”, dijo Damián, ya listo para participar de su primer Mundial.

Trabajo, familia, horarios y alimentación se combinan para que la puntana y el sanrafaelino afronten el momento más importante de su carrera artística. Para llegar hasta este presente tuvieron que compatibilizar mucho los horarios entre sus labores, las clases y el tiempo que le dedican al descanso. “Es un gran sacrificio –relató Zúñiga- porque estamos muchas muchas horas trabajando y el agotamiento se nota en los ensayos. Pero hacemos lo imposible para poder entrenar porque bailar es nuestra pasión”.