Lo bueno y dulce que es amar

La luz indómita de Luis Alberto Spinetta cayó con un haz musical y solidario en Casa Mollo, el espacio del centro de San Luis donde el viernes a la noche se celebró una de las 25 reuniones que, en todo el país, tenían como objetivo mantener la llama encendida del espíritu del cantautor. Más de cien músicos de la provincia pasaron por un escenario en donde la poesía y la solidaridad se dieron la mano.

“Mañana es mejor” es la iniciativa que “Conduciendo a conciencia” encontró para mantener en acción uno de los mensajes eternos de “El Flaco”, quien se acercó a la agrupación conmovido por la muerte en un accidente de tránsito de compañeras de colegio de una de sus hijas, en 2006. Una vez que se produjo la muerte de Spinetta, la asociación comenzó con la organización de los festivales que ayudan a escuelas del norte del país, destinatarias de los cuadernos de tapa dura que se recolectan como entradas.

Sea por el fin solidario o por extender la memoria spinetteana, la actitud de los artistas puntanos que participaron de la noche en Casa Mollo merece un reconocimiento. Como en la vida misma de “El Flaco”, la reunión fue una conjunción de artes donde la música, la poesía y la pintura se concentraron como lo hacían en la figura de Luis Alberto.

El siempre locuaz Marcos Freites con su poética de madrugada fue el encargado de abrir la noche, en una continuidad de lo que hace todos los martes en un ciclo literario que se realiza en el mismo lugar con escritores de toda la provincia. A un costado, una joven artista hizo en vivo un retrato del homenajeado y en un momento de la noche, dos compañía de tango reflejaron sus bailes, en una conexión con un género que Spinetta también transitó.

Si la comunicación es un arte, la edición de “Mañana es mejor” en 2025 tuvo otra rama para celebrar. Casa Mollo transmitió por medio de Tuki TV gran parte de la noche y sumó al streaming su acumulación de público.

Por lo musical, el festival tuvo de todo: grupos que demostraron su vigencia y marcaron la diferencia como "Orugas" -que hizo una notable versión de “Cheques”-; “Poco Ass tutos” y su visita a “Despiertate nena” con introducción propia; “Ibiza 84” -habitués del lugar- y su susurrada “Amor de primavera” y “La Royal Enfield”, que demostró lo cómodo que se siente cuando el llamado es a rockear.

Hubo, también, bandas que por sus nombres parecieron formadas especialmente para una noche como la del viernes: “Peteribí”, que sorprendió con “La montaña”; “Dale gracias”, “Spinoletta” y “Nasty people”. Y algunas que adaptaron algo de su estilo para ser parte de la noche, como “Albatroz”, “Bosjobazz”, “Black Chaman” y “De Cabrones”, que además de una elevada versión de “No te alejes tanto de mi” se sumó a la causa palestina con un pañuelo que la cantante usó en su cabeza durante buena parte de su actuación y con la invitación a una marcha para el día siguiente.

Entre los solistas hubo sorpresas agradables como Angie Alturria, Maury Nuñez, Jonás (sobresaliente en su versión de “Ella también”) y Alejandro Cañadas y otros con mucha más experiencia que se mostraron más cercanos a la carrera de “El Flaco”, como Loli Lucero, Charly Quiroga, Martín Barroso, Napoleón Garay y Domingo Beltramone.

Pero la gran sorpresa de la jornada fue la presencia de “El enjambre”, un conjunto de voces femeninas que dejaron por un momento su estilo de murga uruguaya para regalar “Todas las hojas son del viento”, con la emoción a flor de piel, mensajes muy claros exhibidos en carteles y el profesionalismo de quien se maquilla durante una hora, lleva un vestuario particular y adosa a su repertorio una obra ajena para estar sobre el escenario solo por algunas rápidos minutos.