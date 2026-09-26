“Lo hizo el Alberto”: la elocuente metáfora de los múltiples logros de gestión

Con un humor sagaz, Rodríguez Saá graficó los logros de su gestión y la impericia actual.

“Ya probamos con el inservible. ¿Querés probar? Ahí lo tenés”, dijo Alberto Rodríguez Saá durante su discurso en la sede de Compromiso Federal, en un viernes que se vivió con mística y un clima de alegría por un mañana mejor.

El exgobernador y presidente del PJ puntano abordó múltiples temas que hacen a la coyuntura social, económica, política, geopolítica, tecnológica y cultural. Instó a "abandonar el egoísmo". Dio pautas elementales para “ser cada uno una fábrica de esperanza” y buscar “cumplir los sueños”.

En ese sentido, utilizó de una manera muy inteligente una metáfora clave para comprender los logros de su gestión como mandatario provincial.

“Yo me lo imagino [a Claudio Poggi] que alguna vez, o varias veces, lleva en el auto a algún familiar suyo de Río Cuarto, o a alguna personalidad nacional. Y cuando va en el auto, le preguntan: ‘¿Qué es eso?’. Y debe contestar: ‘La Terminal de Ómnibus’. ¡Qué lindo! Y él debe pensar: ‘Uh, lo hizo el Alberto’”, dijo agarrándose la cabeza mientras dejaba en claro un hecho innegable.

Luego de carcajadas que expusieron una realidad total, Rodríguez Saá recurrió a otro ejemplo peculiar. “Hay uno que va a Mendoza y para a sacarse fotos en el Carrillo [Hospital Central] y ve que justo pasa Poggi. Entonces le dice: ‘Gobernador, gobernador. ¿Quién hizo esto?’. Y ahí empieza a pensar: ‘Lo hizo el Alberto’”, relató, despertando risas por la originalidad de la crítica.

Así, subrayó que podría estar un buen rato dando ejemplos similares con las autopistas —que ahora el gobierno de Poggi tiene destrozadas y sin iluminación—, la forestación, los ríos limpios, los diques, Terrazas del Portezuelo, La Pedrera, más escuelas que el gobierno de Sarmiento, la Universidad de La Punta, el Wi-Fi y la Ciudad de La Punta, entre otras conquistas de su administración.

“Así puedo seguir nombrando. ¿Cómo no nos va a odiar el tipo ese?”, cerró.