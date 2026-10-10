Democracia con derecho de admisión: el espacio público como arena de poder

Asambleas, libertad de cátedra, pluralidad, puertas abiertas a la comunidad, historia, presente y futuro. Caminar por los pasillos de una universidad pública en Argentina siempre tuvo un ritmo propio y permitió configurarla como un espacio público por excelencia, ese territorio donde el pensamiento no necesita credenciales para circular.

Nuestra provincia se ha distinguido siempre por impulsar políticas públicas innovadoras y de vanguardia, rompiendo moldes tradicionales en infraestructura, tecnología y conectividad. Fueron años de un proyecto político con un rumbo claro y convicciones innegociables, sostenido en el compromiso de poner a San Luis y a su gente por encima de cualquier otro interés. Un legado que, aún hoy, reconocen propios y ajenos, pese a los intentos de algunos sectores por instalar un relato selectivo, que recuerda lo que le conviene y omite deliberadamente lo que le incomoda.

Lic. Victoria Vega.

En materia educativa, esa visión se materializó, entre otras acciones, en la creación de universidades provinciales, proyectos concebidos precisamente para habilitar nuevos espacios de educación superior con una fuerte impronta local y vinculación con el desarrollo productivo, abarcando desde los oficios hasta la formación tecnológica y la innovación. El sentido original siempre fue expandir las fronteras del conocimiento y democratizar el acceso y las oportunidades para todos los puntanos y puntanas.

Por segunda vez, un encuentro regional de Potencia Argentina llega a San Luis, reuniendo a representantes de Cuyo y Patagonia. Y, por segunda vez, su realización en espacios públicos de universidades provinciales viene acompañada de restricciones a la participación de determinadas personas por su pertenencia política. Potencia Argentina es una organización civil cuyo capital simbólico es impecable: promover la cultura democrática, el diálogo federal y el encuentro multipartidario. Una de sus principales iniciativas se propone seleccionar, entre miles de postulantes, a líderes actuales y emergentes de distintos puntos del país para ser parte de un programa de formación en liderazgo con propósito y transformador.

La experiencia de los regionales en San Luis marcó una agenda bastante distante de esos objetivos. Si bien el faro del equipo organizador siempre estuvo puesto en la participación y la diversidad de voces, la realidad material ofrecida por sus contactos a nivel local terminó imponiendo una lógica completamente opuesta. Sin importar el espíritu de los encuentros, en este territorio público las reglas del juego las dictó el control gubernamental.

Es aquí donde la ilusión del debate plural se transforma en esa sombra del derecho de admisión que, en el fondo, traduce una verdadera dinámica del poder: el oficialismo transformó los espacios públicos de las universidades provinciales en simulacros de participación donde solo podían ingresar los cuerpos previamente homologados para resguardar la foto oficial.

Como bien explicaba el sociólogo Pierre Bourdieu, la violencia más efectiva del Estado no siempre se ejerce con la fuerza física, sino a través de la violencia simbólica donde la política se gestiona y no se discute libremente. El espacio público no es una geografía neutra, es un campo de poder: una arena de disputa donde las asimetrías sociales y políticas se vuelven de cemento.

Como egresada del programa de Potencia Argentina, la posibilidad de haber sido anfitriona en dos oportunidades traía consigo el honor de abrir las puertas de mi querido San Luis, con la calidez del "pago tranquilo y de buenos amigos" que caracteriza a nuestra tierra. Ese orgullo hospitalario se vio enturbiado por la frustración y el desencanto por no poder garantizar a mis pares una experiencia de madurez democrática, capaz de sostener el encuentro en la diferencia sin dejar a nadie afuera y sin resignar las propias convicciones.

Esta dolorosa distancia entre el relato y la realidad material pone de manifiesto una contradicción que atraviesa todos los ámbitos de la gestión de un gobierno provincial que se jacta públicamente de impulsar una reforma constitucional histórica para "fortalecer las instituciones y modernizar la calidad democrática". Si sus prácticas silenciosas y cotidianas no son capaces de soportar un debate plural y espontáneo, entonces no estamos ante un gobierno de vanguardia; estamos ante el viejo vicio de corporativizar lo que nos pertenece a todos.

La verdadera madurez institucional de San Luis no se va a medir por los artículos que se le cambien a la Constitución, sino por la valentía de mantener las puertas bien abiertas y garantizar que el espacio público sea una arena de debate plural, donde el poder se discuta y ninguna voz sea excluida por pensar distinto.